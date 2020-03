IIHF zrušilo šesť marcových šampionátov, MS do 18 rokov na Slovensku zatiaľ budú v pôvodnom termíne

IIHF zrušilo šesť šampionátov

Poďakovanie prezidenta IIHF Fasela

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na mimoriadnom pondelňajšom zasadnutí zrušila majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov v štyroch kategóriach. Rozhodla sa na základe odporúčaní Lekárskeho výboru IIHF pre obavy zo šírenia nového koronavírusu.Ide o podujatia, ktoré sa mali uskutočniť v marci, takže svetový šampionát I. divízie spomenutej vekovej kategórie na Slovensku zatiaľ zostáva naplánovaný v pôvodnom termíne (13. - 19. apríla 2020).IIHF zrušila konkrétne majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov II. a III. divízie, pričom oba šampionáty sa mali odohrať v dvoch skupinách.Ide o podujatia, ktoré mali hostiť hlavné mestá Estónska, Bulharska, Turecka a tiež mesto Kockelscheuer v Luxembursku.Takisto bol zrušený aj šampionát I. divízie B-skupiny hráčok do 18 rokov v poľských Katoviciach a turnaj II. divízie A-skupiny v španielskom meste Jaca."Chcel by som sa poďakovať Lekárskemu výboru za jeho odporúčanie po veľmi intenzívnych diskusiách počas ostatného víkendu. Vďaka patrí aj členom Rady za ich podporu v týchto náročných časoch. Na dennej báze budeme starostlivo vyhodnocovať situáciu a vývoj v našich členských krajinách," povedal prezident IIHF René Fasel, cituje ho oficiálny web strešnej organizácie svetového hokeja.