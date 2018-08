Ikea dosiahla významný míľnik: Vstúpila na rýchlo rastúci trh v Indii

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ivan Majerský Foto: TASR - Ivan Majerský

Naí Dillí 11. augusta (TASR) - Švédsky nábytkársky gigant Ikea dosiahol ďalší významný míľnik. Vo štvrtok (9.8.) otvoril svoj prvý obchodný dom v Indii. Nábytok, ale aj jedlo inšpirované severskými krajinami, tak po vyše desiatich rokoch úsilia konečne vstupujú na trh s najrýchlejšie rastúcou strednou triedou na svete.Ikea očakáva, že privíta až osem miliónov návštevníkov ročne vo svojom komplexe na okraji Hajdarabádu, štvrtého najväčšieho mesta v Indii.Je to prvý z 25 obchodov, ktoré Ikea plánuje otvoriť v celej krajine do roku 2025. Švédska spoločnosť sa pritom najmenej 12 rokov pripravovala na svoj debut v Indii, od zmeny vlády v roku 2012, ktorá otvorila dvere pre vstup 100-% priamych zahraničných investícií v rámci samostatnej značky.India by sa podľa prognóz mala do roku 2022 stať druhým najväčším trhom z hľadiska počtu príslušníkov strednej triedy na svete.Šéf Ikea sľúbil, že firma bude plniťmiestnych spotrebiteľov.povedal Jesper Brodin deň pred veľkým otvorením obrovského obchodu na okraji Hajdarabádu.povedala Sowmya Adirajuová, analytička spoločnosti Euromonitor v Bangalúre. Indickí spotrebitelia sú podľa nej zvedaví na to, čo Ikea ponúka, a tá má dobrú pozíciu na uspokojenie tohto dopytu.Najväčší maloobchodný predajca nábytku na svete investoval viac ako 10 miliárd rupií (125,65 milióna eur) do svojho prvého obchodu v Indii.Spolieha sa, že noví zákazníci v rozvíjajúcej sa ekonomike podporia rast predaja značky, ktorá čelí vyčerpaniu a čoraz väčšej konkurencii on-line predajcov, ako sú Amazon.com a made.com, na etablovaných trhoch.V minulom roku spoločnosť Ikea neotvorila žiadne nové predajne vo Švédsku, na domácom trhu, kde jej tržby stagnovali.Nábytkársky reťazec plánuje v Indii otvoriť ďalší obchodný dom začiatkom roka 2019 v Bombaji, po ktorom budú nasledovať obchody v Bangalúre a hlavnom meste Naí Dillí.Ikea pripravuje expanziu aj na ďalšie rýchlo rastúce ázijské trhy - na Filipíny a do Vietnamu a časom aj do Thajska.pripomenul Harminder Sahni, zakladateľ a riaditeľ poradenskej firmy Wazir Advisors v Gurugrame, neďaleko Naí Dillí.No hoci India ponúka rýchlejší rast, ako Singapur, Japonsko, Južná Kórea a ďalšie rozvinuté trhy v Ázii, jej trh je zároveň limitovaný vysokou úrovňou chudoby, nerovnosťou príjmov a relatívne nízkymi výdavkami domácností na vybavenie a nábytok, upozornila Adirajuová z Euromonitoru. Ikea propaguje svoje produktov v Indii ako cenovo dosiahnuteľné, štýlové a dostupné pre všetkých. To úzko súvisí s požiadavkami priemerného indického spotrebiteľa, dodala.Okrem cenovo dostupného nábytku má obchod v Hajdarabáde aj reštauráciu s kapacitou 1000 miest, ktorá je jednou z najväčších v rámci siete obchodných domov Ikea na celom svete. Ponúka zmes severských a miestnych pokrmov vrátane obľúbeného biryani za 99 rupií. A tradičné švédske jedlá z hovädzieho a bravčového mäsa nahradili kuracie a vegetariánske guľky.Švédska firma pre obavy z absencie kultúryv Indii, čo by mohlo brániť akceptovaniu tradičného modelu Ikea - samoobslužnej montáže nábytku, sa dohodla na spolupráci s miestnym start-upom UrbanClap. Ten najal 150 zamestnancov a ponúka dodávku a montáž jej nábytku.Ikea musela pred vstupom na indický trh prekonať množstvo prekážok vrátane legislatívnych. Samotné otvorenie prvého obchodu sa muselo posunúť o tri týždne. Pôvodne bolo naplánované na 19. júla, ale bolo odložené, aby švédska firma získala čas naPribližne 950 ľudí bude pracovať priamo v obchodnom dome v Hajdarabáde. A nepriamo prispeje Ikea k vytvoreniu ďalších 1500 pracovných miest, uviedol hovorca spoločnosti.Ikea povedala ešte vlani v decembri, že do roku 2025 plánuje mať v Indii 15.000 zamestnancov a polovica z nich budú ženy.Medzi už prijatými zamestnancami v Hajdarabáde je osem žien, ktoré obsluhujú vysokozdvižné vozíky a 100 mladých ľudí z vládou podporovaného programu, ktorý pomáha ženám z tzv. neprivilegovanej kasty vstúpiť na pracovný trh.(1 EUR = 79,5825 INR)