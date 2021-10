IKEA spustila Garantovaný odkup detského nábytku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.10.2021 (Webnoviny.sk) -IKEA spustila službu Garantovaný odkup detského nábytku, vďaka ktorej dá detskému nábytku druhú šancu. "Z interných dát vieme, že takmer každý druhý Slovák sa zaujíma o udržateľnosť. Zároveň vnímame, že pandémia koronavírusu ovplyvňuje aj to, ako ľudia peniaze míňajú. Rastie ich záujem o to, aby im nábytok vydržal čo najdlhšie, "Napríklad pri odpredaní detského nábytku do jedného roka od jeho zakúpenia dostane zákazník približne 60% pôvodnej ceny. IKEA použitý nábytok za túto cenu opäť predá ďalším zákazníkom. Viac informácií nájdete na www.ikea.sk/garantovany-odkup Spustenie služby je ďalším posunom v oblasti cirkulárnych služieb. IKEA počas roka predstavila vo svojich obchodných domoch v regióne CZHUSK aj špeciálne formáty s názvom Circular hub, v ktorých predáva rozbalený, mierne poškodený či použitý nábytok za výhodnú cenu. Zákazníkom ponúka aj nástroje na opravu, náhradné diely a tipy, ako predĺžiť životnosť nábytku. IKEA tiež ponúka zákazníkom drobné náhradné a montážne diely zadarmo s dopravou až domov.IKEA do udržateľných riešení, ktoré majú pozitívny vplyv na planétu, investuje v nasledujúcich troch rokoch celkovo 3 milióny EUR. Vo svojich obchodných domoch inštaluje fotovoltaické panely alebo smart systémy pre cirkuláciu vzduchu a vykurovanie (HVAC), ktoré šetria energiu a znižujú emisie CO2.