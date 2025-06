IKEA sťahuje z predaja ďalší nebezpečný produkt, ide o kuchynskú pomôcku

11.6.2025 (SITA.sk) - IKEA upozornila na nebezpečný produkt. Ide o čierny lis na cesnak IKEA 365+ VÄRDEFULL. Zákazníkov, ktorí tento lis vlastnia, spoločnosť žiada, aby ho prestali používať a kontaktovali ju. Číslo výrobku, ktorého sa to týka, je 201.521.58. IKEA z trhu sťahuje tento výrobok s kódom šarže od 2411 (RRTT) do 2522 (RRTT), dodávateľ číslo 50013.Spoločnosť IKEA vysvetlila, že používanie tohto výrobku je nebezpečné pre výrobnú chybu, na ktorú sa prišlo po internom vyšetrovaní. Chyba naznačuje riziko oddelenia malých kovových kúskov počas používania a hrozí tak ich následné prehltnutie s potravinami. Ovplyvnené výrobky možno identifikovať podľa označenia loga IKEA na hornej rukoväti. Ak ho zákazníci nebudú vedieť identifikovať, môžu vrátiť akýkoľvek čierny lis na cesnak IKEA 365+ VÄRDEFULL a spoločnosť im vráti peniaze.„Zákazníci, ktorí vlastnia ovplyvnený lis na cesnak, by ho mali okamžite prestať používať a kontaktovať spoločnosť IKEA so žiadosťou o vrátenie celej sumy. Zároveň spoločnosť IKEA prosí zákazníkov, aby o tomto stiahnutí z predaja informovali aj svoje okolie – zvlášť, ak vedia o niekom, kto takýto chybný výrobok od niekoho dostal ako dar, požičal si ho alebo ho od niekoho odkúpil,“ informovala spoločnosť s tým, že zákazníci výrobok môžu vrátiť v obchodnom dome IKEA. Pokladničný blok sa pritom nevyžaduje.