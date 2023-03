IKEA sťahuje z predaja jednu známu hračku, deťom hrozí riziko udusenia sa (foto)

21.3.2023 (SITA.sk) - IKEA sťahuje z predaja viacfarebnú hru na rybačku BLAVINGAD pre možné riziko udusenia sa. Spoločnosť vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí vlastnia viacfarebnú hru na rybačku BLAVINGAD, aby ju prestali používať a kontaktovali obchodný dom IKEA so žiadosťou o vrátenie peňazí v plnej výške.Informuje o tom v tlačovej správe hovorkyňa IKEA Alexandra Strapáková, podľa ktorej je bezpečnosť zákazníkov pre spoločnosť najvyššou prioritou.„IKEA využíva pri vývoji svojich výrobkov prísny program testovania a hodnotenia rizík, aby sa uistila, že výrobky spĺňajú všetky príslušné zákony a normy na trhoch, na ktorých sa predávajú. Napriek tomu sa nám dostala do pozornosti informácia o tom, že na tejto hračke sa môžu uvoľniť drobné nity, ktoré predstavujú riziko udusenia sa, a to najmä pre menšie deti,“ uviedla Strapáková na margo stiahnutia hračky z predaja.





Viacfarebnú hru na rybačku BLAVINGAD je možné vrátiť v obchodnom dome IKEA, kde budú zákazníkom vrátené peniaze v plnej výške. Doklad o kúpe (pokladničný blok) nie je nutné predložiť. IKEA sa ospravedlňuje za akékoľvek nepríjemnosti, ktoré môže toto stiahnutie z predaja spôsobiť.





