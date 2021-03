Ikona slovenského motorizmu Alexander Štefuca je novou tvárou lízingovej spoločnosti LeasePlan

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.3.2021 (Webnoviny.sk) -Populárny rozhlasový moderátor, komentátor a novinár je jedným z popredných odborníkov v oblasti motorizmu na Slovensku. Autám sa venuje profesionálne už viac ako 25 rokov, pôsobil ako moderátor najpočúvanejšej motoristickej rozhlasovej relácie "Pozor, zákruta!" či komentátor prenosov pretekov formuly F1."Už dlhodobo sledujem trendy a vývoj v oblasti mobility, ako doma, tak aj v zahraničí. Stále zreteľnejšie vidím, že ľudia potrebujú pre seba zabezpečiť ani nie tak výnimočné vozidlo, ale skôr kvalitné služby a bezpečný presun z bodu A do bodu B. Chápem tiež podnikateľov, ktorí sú milovníkmi exkluzívnych modelov či superšportov, ktoré chcú mať vo svojom vlastníctve aj vďaka udržaniu alebo dokonca rastu ich ceny. Ďaleko viac je však tých, ktorí potrebujú auto na bežné používanie, napríklad pre obchodných zástupcov alebo poolové vozidlá do kancelárie, ktoré sa rýchlo amortizujú a strácajú svoju pôvodnú hodnotu. Vidím aj prienik medzi mojimi obľúbenými témami – ekológiou a bezpečnosťou. LeasePlan je lídrom v oblasti elektrických fleetov a snaží sa o zvyšovanie bezpečnosti vodičov," dodáva Alexander Štefuca.Spoločnosť LeasePlan ponúka viacero spôsobov, ako sa dostať k bezpečnému a ekologickému automobilu. Zabezpečuje služby od nákupu, správy vozových parkov až po predaj vozidiel po operatívnom lízingu. Renomovaná medzinárodná spoločnosť pôsobí v 30 krajinách sveta a vo svojom vozovom parku má približne 1,9 milióna automobilov, pričom na Slovensku poskytuje služby už viac ako 20 rokov."Teší nás, že profesionál Alexander Štefuca prijal našu ponuku, a to v čase, keď slovenskí podnikatelia čelia mnohým výzvam. Sme presvedčení, že naša aktívnejšia komunikácia a spolupráca so skúseným motoristickým expertom im pomôže objaviť možnosti na revitalizáciu ich podnikania. S našimi produktmi môžu stabilizovať svoj cash-flow a nastaviť sa na efektívnejší ekonomický chod svojej firmy či živnosti," hovorí obchodný riaditeľ LeasePlan Slovakia Ing. Matej Jurčo.LeasePlan ponúka produkty na mieru živnostníkom a malým firmám, ako aj veľkým spoločnostiam či verejnému sektoru. Klientom poskytuje nákladovo efektívne riešenia mobility a riadenia vozového parku."Myslím si, že dnes už nestačí len výber dobrého auta, lebo dobrých áut je na trhu nespočetne veľa. Rovnako dôležité sú aj služby spojené s mobilitou ako takou – či už financovanie, servis s údržbou, alebo poistenie – a vlastne toto všetko sa dá zastrešiť pod jednu značku, ktorú reprezentuje spoločnosť LeasePlan. V tejto oblasti by som rád robil osvetu, pretože operatívny lízing je v našich končinách stále menej známy pojem," dopĺňa Alexander Štefuca.Spoločnosť LeasePlan je lídrom operatívneho lízingu na Slovensku vo veľkosti vozového parku svojich klientov. Aktuálne veľmi promptne reaguje na stúpajúce trendy aj v oblasti krátkodobej mobility, ktorá je zastrešená samostatným produktom s názvom FlexiPlan. Výhodou je nepomerne kratšie obdobie užívania vozidla s rozumne nastavenou výškou splátky, pričom sa klient nemusí viazať na dlhšie obdobie a vozidlo môže bez poplatku vrátiť už po prvom mesiaci používania.LeasePlan je aktívny aj v oblasti emisných limitov a ekologickej mobility. Intenzívne podporuje prechod na nulové emisie a budovanie ekologických podnikových flotíl. Budúcnosťou v segmente osobnej dopravy a ekologický rozmer trvalej udržateľnosti je podľa spoločnosti bezemisná a nízkoemisná doprava (elektromobily a hybridy). Ide o efektívny prostriedok znižovania emisií a zlepšovanie kvality života, najmä vo väčších mestách.Viac informácií nájdete na:Informačný servis