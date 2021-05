Ikonické múzeum z betónu v Marseille je zafarbené pigmentami od nemeckého výrobcu LANXESS

Moderná architektúra stále viac využíva ultra odolný UHPC betón, ktorý má 2x dlhšiu životnosť a spĺňa aj požiadavky na udržateľnosť



6.5.2021 (Webnoviny.sk) -Odborníci v laboratóriách aplikačných technológií v nemeckom Krefeld-Uerdingen neustále zdokonaľujú farebné pigmenty LANXESS. Najnovším príkladom, ktorý ukazuje inovatívne použitie pigmentov v stavebníctve, sú prefabrikované betónové prvky z ultra pevného betónu (UHPC). Vďaka pigmentom Bayferrox od LANXESS sa dá špeciálny betón sfarbiť do žltej, čiernej a červenej farby. Dôležité je, že skúšky preukázali, že ani pevnosť sieťovaných betónových konštrukcií nie je pigmentáciou ovplyvnená.Ultra pevný betón UHPC sa považuje za konštrukčný materiál budúcnosti. Jeho farbenie však nie je zďaleka jednoduché. Technológia a materiály musia zaistiť, aby aj po sfarbení dosahoval betón aj pri tlaku viac ako 150 megapascalov potrebnú pevnosť. Pigmenty oxidu železa Bayferrox od nemeckého výrobcu LANXESS sú pre UHPC ideálne, čo overilo združenie nemeckých výrobcov cementu (VDZ) na základe analýzy pevnosti v tlaku realizovanej podľa normy DIN EN 12390-3."Klienti vrátane architektov môžu pri návrhu farebných UHPC betónov plne dôverovať našim vysoko kvalitným pigmentom," hovorí Oliver Fleschentraeger, manažér segmentu trhu stavebníctva obchodnej jednotky Anorganic Pigments v spoločnosti LANXESS. Pigmenty oxidu železa sú dostupné v červenej, žltej a čiernej farbe, pričom v rámci tejto farebnosti sú možné početné farebné odtiene. "Pokiaľ vieme, pigmenty Bayferrox sú jediné pigmenty na báze oxidu železa na trhu, ktoré sú špeciálne certifikované pre použitie v UHPC," dodáva Fleschentraeger.Množstvo použitých materiálov je kľúčovým východiskom pri hodnotení uhlíkovej stopy novej stavby. Rozhodujúci je nielen výber materiálov, ale tiež výrobný reťazec a konštrukčný proces. Pre úsporu materiálov a energie a zníženie emisií CO2 počas výroby projektanti a architekti stále častejšie používajú sofistikované a vysoko výkonné komponenty vyrobené z UHPC. Okrem enormnej, až 80 % úspory zdrojov tieto materiály znižujú emisie oxidu uhličitého vo fáze výroby až o 30 %."Významným prínosom UHPC je okrem odolnosti aj environmentálne hľadisko. To architektom a developerom uľahčuje uspokojenie dopytu po stavebných projektoch kladúcich dôraz na udržateľnosť a životné prostredie," vysvetľuje Michael Olipitz, odborník v oblasti nadstavieb, mostov, oceľových konštrukcií a pozemného staviteľstva a zároveň generálny riaditeľ projekčnej kancelárie SDO ZT GmbH so sídlom v rakúskom Grazi. Anorganické pigmenty oxidu železa môžu poskytnúť týmto štruktúram dlhodobé vizuálne vylepšenie alebo ich dokonca efektívne zapojiť do okolia bez toho, aby to ovplyvnilo chovanie betónu.Názornou ukážkou využitia UHPC v praxi je Múzeum civilizácií Európy a Stredomoria v Marseille na juhu Francúzska. S výnimkou dvoch presklených fasád je budova – vrátane väčšiny plochy strechy – zapuzdrená do sieťovanej betónovej konštrukcie obsahujúcej betónové panely o hrúbke len 10 centimetrov. Francúzsky architekt Rudi Ricciotti sa vedome rozhodol použiť kolorovaný betón, aby stavbe prepožičal vlastnú identitu. Prefabrikované betónové prvky sú farbené pigmentmi Bayferrox 330 a Bayferrox 318 od spoločnosti LANXESS.Ďalšou výhodou vysoko kvalitných pigmentov Bayferrox je to, že si betón po zafarbení zachováva svoju charakteristickú štruktúru a vykazuje jemné farebné nuansy, čo dodáva jeho povrchu prirodzený vzhľad. Okrem toho sa pôsobením poveternostných vplyvov neodlupujú žiadne vrstvy farby. Aj keď je povrch mierne poškodený, farba zostáva rovnako živá ako predtým. To je dôvod, prečo sú pigmenty na báze oxidu železa perfektnou voľbou pre farbenie moderných a pevných betónov, ktoré sú s projektovanou životnosťou viac ako 150 rokov približne dvojnásobne odolnejšie ako bežný betón.Spoločnosť LANXESS je vedúcim chemickým koncernom, ktorý v roku 2020 dosiahol obrat 6,1 miliardy EUR a v súčasnosti zamestnáva približne 14 300 zamestnancov v 33 krajinách. Kľúčovým odvetvím podnikania spoločnosti LANXESS je vývoj, výroba a predaj chemických medziproduktov, aditív, špeciálnych chemikálií a plastov. LANXESS je členom popredných indexov trvalej udržateľnosti Dow Jones Sustainability Index (DJSI World a DJSI Europe) a FTSE4Good.Viac informácií o firme sa nachádza na www.lanxess.com a sociálnych sieťach twitter.com/LANXESS Informačný servis