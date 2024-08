IL DIVO oslavujú 20. výročie svetovým turné – Bratislava sa stane dejiskom ich nezabudnuteľného koncertu

Svetoznáma hudobná skupina IL DIVO, ktorá svojím originálnym spojením opery a popu dobila srdcia miliónov fanúšikov po celom svete, príde do slovenského hlavného mesta, aby 28. septembra v PEUGEOT aréne oslávila 20. výročie svojej hudobnej kariéry. Tento koncert bude jedným z vrcholov svetového turné "IL DIVO - The Greatest Hits Tour", ktoré je oslavou dvoch dekád plných hudobných úspechov aj zmien.

Pri tejto výnimočnej príležitosti IL DIVO vydali nový album "XX: 20TH ANNIVERSARY ALBUM", ktorý je pre toto zoskupenie výnimočný, pretože je ich prvým nezávislým albumom pod značkou Il Divo Music/Thirty Tigers a zároveň prvým, ktorý vychádza aj na vinylovej platni v zberateľských baleniach.

Album "XX" vznikol pod taktovkou Grammy® a Latin Grammy® oceneného producenta Carlosa Fernanda Lopeza a obsahuje piesne v angličtine, španielčine a taliančine. Na albume nájdete jedinečné interpretácie hitov ako "Crazy" od Gnarls Barkleyho, "I Have Nothing" od Whitney Houston (v španielskej verzii "No Tengo Nada"), či "Despacito" od Luisa Fonsiho.

Urs Bühler, Sébastien Izambard, David Miller a nový člen Steven LaBrie na albume úspešne uchovávajú ducha svojho charakteristického zvuku, no zároveň ho obohacujú o nové hudobné prvky, čo robí z "XX" jedinečný hudobný zážitok.

Sébastien Izambard k tomu povedal: "Keď si vypočujete 'XX', dúfame, že vás zoberie na cestu medzi modernou hudbou a operou. Snažíme sa zachovať našu vášeň a hĺbku, pričom do našej hudby vkladáme všetku našu energiu." Urs Bühler dodáva: "Či ste s nami už 20 rokov, alebo len pár hodín, chceme, aby vás naša hudba oslovila. Tento album má právo stáť po boku všetkého, čo sme doteraz vytvorili."

Večer v Bratislave však nebude iba o oslavách. IL DIVO si počas koncertu uctia aj pamiatku svojho zosnulého kolegu a priateľa Carlosa Marína, ktorý zomrel v roku 2021 na komplikácie spojené s ochorením COVID-19. Temperamentný Carlos bol neoddeliteľnou súčasťou skupiny a jeho hlas a charizma zostanú navždy zapísané v srdciach fanúšikov. Počas koncertu zaznejú piesne, ktoré si s Carlosom spoločne užívali, a jeho odkaz bude živý v každom tóne.

Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný zážitok, ktorý spojí nielen nostalgiu za starými hitmi, ale aj radosť z nových melódií. Lístky na koncert je možné si zakúpiť v sieti ticketportal.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/IL-DIVO?ID_partner=60