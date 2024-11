IĽP kritizuje ignorovanie otázky ľudských práv počas návštevy členov vlády v Číne, Ficovi by ich porušovanie malo ležať na srdci

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.11.2024 (SITA.sk) - Inštitút ľudských práv (IĽP) ostro kritizoval nedostatočnú pozornosť venovanú ľudským právam počas návštevy členov slovenskej vlády v Číne. Riaditeľ inštitútu Peter Weisenbacher pripomenul, že Čína patrí k najvážnejším porušovateľom ľudských práv, pričom to nezahŕňa len občianske práva ako slobodu prejavu či tlače, ale aj práva na organizáciu zamestnancov."V Číne sú tvrdo postihované aj pokusy zamestnancov organizovať sa v odboroch proti zneužívaniu bežných ľudí korporáciami. Niečo, čo by údajnému sociálnemu demokratovi Robertovi Ficovi malo ležať na srdci,” uviedol riaditeľ IĽP.Dodal, že politici a političky, ktorí majú ľudské práva a ľudí v úcte, v Číne vždy nastolia otázku ich porušovania miestnym režimom, je to dlhá tradícia štátnikov. "Zdá sa však, že delegácia SR tam bola v hlbokom predklone," konštatoval.Koordinátorka kampaní IĽP Katarína Ševčíková upozornila aj na udalosti z roku 2009 počas návštevy čínskeho prezidenta na Slovensku. "Vtedajšiu sériu demonštrácií pre porušovanie ľudských práv Čínou poznačili násilnosti zo strany 'čínskych agentov' pohybujúcich sa voľne na našom území a bez zásahu našich bezpečnostných orgánov. Do dnešného dňa to pritom nebolo vierohodne vysvetlené ani adekvátne vyšetrené,” pripomenula Ševčíková a dodala, že absencia nastolenia otázky ľudských práv a slobôd pri rokovaniach je prejavom zbabelosti a krátkozrakosti vlády SR.IĽP na záver vyzval, aby sa otázka ľudských práv na Slovensku riešila s rovnakou naliehavosťou ako kdekoľvek inde vo svete, pričom inštitút upozornil na nebezpečenstvá, ktoré represívne režimy predstavujú nielen pre vlastných občanov, ale aj za svojimi hranicami.