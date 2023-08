Ilustrácie výtvarníka Mateja Maturkaniča zdobia dve nové predajne IQOS

K svojim zákazníkom opäť bližšie

3.8.2023 (SITA.sk) -Philip Morris sa približuje svojim dospelým zákazníkom aj prostredníctvom ďalších nových prevádzok, ktoré otvoril počas letných mesiacov a to konkrétne v dvoch mestách – v Bratislave a Košiciach. Pri tejto príležitosti oslovila spoločnosť Philip Morris Slovakia s.r.o. aj talentovaného výtvarníka Mateja Maturkaniča, ktorý vytvoril grafické ilustrácie špeciálne pre novo otvorené predajne IQOS v obchodnom centre Optima v Košiciach a nákupnom centre NIVY v Bratislave. Ilustrácie znázorňujú obe mestá svojimi charakteristickými stavbami a umelec ich prepojil s farebnosťou, ktorá je príznačná pre bezdymové výrobky IQOS. Vznikli tak originálne diela, ktoré si dospelí návštevníci môžu pozrieť v priestoroch spomínaných predajní IQOS.Dospelí návštevníci a užívatelia si počas slávnostného otvorenia prevádzok navyše odniesli aj pozornosť v podobe zmenšeniny spomínanej ilustrácie.Matej Maturkanič sa vo svojej tvorbe zaoberá abstraktnou maľbou. Často sú výsledkom jeho práce veľkoformátové maľby na plátne, zobrazujúce jeho pohľad na rôzne témy, ktoré skoro vždy úzko súvisia s verejným priestorom mesta. "Či už vo verejnom priestore nachádzam zaujímavé objekty a situácie, ktorým priradzujem vlastné príbehy, alebo pracujem už s reálnou situáciou, ktorej v maľbe pridávam abstraktnú podobu prenosom na maliarske plátno. Moja tvorba je úzko spojená s mestským prostredím, z ktorého vychádzam a v ktorom žijem každodenný život," približuje svoju tvorbu, talentovaný umelec, ktorý pochádza z Košíc, ale aktuálne žije v Bratislave."Ilustrácie, vytvorené pre spoločnosť Philip Morris v rámci nových IQOS predajní, sú rozdelené pre dve prevádzky, pričom každá z nich zobrazuje mesto na Slovensku, pre ktoré bola vytvorená," pokračuje ďalej. Podľa neho bolo hlavným zámerom u oboch ilustrácii autorským výtvarným spôsobom spracovať charakteristické črty daného mesta a jeho známe pamiatky, ktoré divák na ilustrácii môže vidieť. "Pri tvorbe grafického návrhu nachádzajúceho sa na stene predajne pre bratislavskú prevádzku som zvolil najviac typické objekty hlavného mesta. Napríklad Bratislavský hrad, Most SNP alebo Autobusovú stanicu Nivy, ktorá je zároveň miestom, kde sa IQOS predajňa nachádza. Významné stavby mesta sú vyobrazené štylizovanou lineárnou kresbou a sú v bielej farbe doplnené o farebnú škálu spoločnosti Philip Morris, ktorá na svojich produktoch používa aj túto farebnosť," hovoríPodľa neho bola farebná paleta určená už od začiatku spolupráce, keďže práve farebnosť použitá v grafike je farebnosť, ktorú používa spoločnosť Philip Morris aj na svojich produktoch. "Kombinácie farebných plôch a prechodov, aké som dosiahol za pomoci digitálnych technológií, ma občas prekvapili, keďže častejšie farebné kombinácie vytváram miešaním farieb na palete. Tvorenie v digitálnej podobe mi nie je cudzie, no pre moju tvorbu nie je vyslovene charakteristické," priznáva ďalej. Podobným spôsobom bol vytvorený aj návrh pre košickú predajňu. Na tomto návrhu sa nachádza najznámejšia pamiatka z centra Košíc a to Dóm sv. Alžbety.Výtvarník zachytil známe stavby, ktoré sú všeobecne príznačne pre dané mesto. "Graficky návrh je prispôsobený tak, aby bol dostatočne čitateľný a aby si divák prechádzajúci okolo neho hneď všimol známe stavby, okolo ktorých prechádza v každodennom ruchu mestského života a spozná ich aj na ilustrácii avšak inou formou, ako je bežne zvyknutý s mini prichádzať do kontaktu. Veľmi často využívam práve opačný proces, keď reálne veci deformujem a snažím sa ich zobraziť tak, aby neboli čitateľné hneď na prvý pohľad. V tejto spolupráci však bolo podstatné práve to, aby divák rýchlo a jasne rozpoznal zobrazované objekty," uzatvára výtvarníkSpoločnosť Philip Morris Slovakia prišla s bezdymovým zariadením IQOS na slovenský trh v roku 2017. Za ten čas oslovila u nás viac ako 300 000 dospelých užívateľov, ktorí prešli z klasických cigariet na tieto menej rizikové bezdymové alternatívy.Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú však lepšou alternatívou ku klasickým cigaretám a sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení cigariet. Vďaka inovatívnym technológiám neprodukujú dym a nepríjemný cigaretový zápach, ktorý by sa držal na pokožke, oblečení, vo vlasoch alebo v interiéroch.Dospelí fajčiari a užívatelia bezdymových zariadení si môžu v štýlovom IQOS boutique tento produkt nielen vyskúšať a prezrieť, ale sa aj poradiť s vyškoleným personálom, ktorý vysvetlí podstatu zariadenia a pomôže s prechodom na tento bezdymový produkt. Dospelí užívatelia tu nájdu široký výber zariadení a príslušenstva IQOS, akými sú limitované edície výrobkov, elegantné puzdrá či farebné náhradné kryty. Atmosféru prevádzky zvýrazňuje čistý, elegantný dizajn, ktorý je príznačný pre IQOS.Dospelí užívatelia bezdymových zariadení nájdu IQOS predajne nielen v Bratislave a v Košiciach, ale v mestách po celom Slovensku.*Bezdymové zariadenia IQOS nie sú bez rizika. Dodávajú nikotín, ktorý je návykový. Sú určené len pre dospelých, ktorí by inak pokračovali vo fajčení alebo užívaní iných nikotínových výrobkov.