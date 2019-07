Imatrikuláciou sa začal 17. ročník Detskej univerzity Komenského

Na snímke uprostred vpravo riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura a rektor Univerzity Komenského v Bratislave Marek Števček počas slávnostnej imatrikulácie študentov 17. ročníka Detskej Univerzity Komenského 3. júla 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) – Slávnostnou imatrikuláciou sa v stredu začal 17. ročník Detskej univerzity Komenského (DUK). V aule Univerzity Komenského (UK) si deti počas ceremónie v stredu vypočuli fanfáry i hymnu DUK a následne zložili imatrikulačný sľub. Žiacke knižky vymenili školáci za vysokoškolské indexy.povzbudil študentov otec projektu Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna.prihovoril sa im rektor UK Marek Števček, ktorý po imatrikulácii predstúpil pred deti aj ako prvý prednášajúci. Svoje vystúpenie nazval Prečo si (ne)môžeme kúpiť mobil? a objasnil v ňom deťom základné právne pojmy.Medzi 340 detskými študentmi bol aj 14-ročný Mikuláš, ktorý sa na DUK zapísal druhýkrát.zhrnul výhody projektu. Letnú školu si obľúbila aj 12-ročná Daniela. Tento rok so sebou priviedla aj svoju sestru, desaťročnú Sofiu.doplnila.uviedla mama deväťročného Dominika a 14-ročného Maximiliána. DUK sledovala už dlhšie, verí, že deti sa vrátia s pozitívnymi zážitkami. Mame 13-ročného Mareka sa páči, že jej syn bude zmysluplne tráviť čas.zhodnotila.Bývalí študenti si pochvaľovali najmä Army Workshop, skúšobný vojenský výcvik. V programe je zaradený aj tento rok spolu s workshopom v Slovenskom národnom múzeu či IT workshopom. DUK ponúka tiež deväť prednášok z oblasti práva, umenia či zdravotníctva v podaní popredných vedcov z rôznych univerzít vrátane zahraničného hosťa Tima Clausena z Výskumného inštitútu molekulárnej patológie vo Viedni.DUK možno absolvovať aj v on-line podobe, pričom prihlasovanie je otvorené do 31. júla.