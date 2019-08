Imboden a Berry na Panamerických hrách pri hymne protestovali

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP/The Gainesville Sun, Matt Stamey Foto: TASR/AP/The Gainesville Sun, Matt Stamey

Lima 12. augusta (TASR) - Dvaja reprezentanti USA využili svoj medailový ceremoniál na Panamerických hrách na vyjadrenie nespokojnosti so situáciou vo svojej krajine. Šermiar Race Imboden si počas americkej hymny kľakol na koleno a kladivár Gwen Berry zodvihol päsť.zverejnil na sociálnej sieti zlatý zo súťaže družstiev vo flerete Imboden.Berry na najvyššom stupni zopakoval gesto, ktorým sa na OH 1968 v Mexiku zapísali do dejín iní atléti Tommie Smith a John Carlos.povedal víťaz hodu kladivom. Správu zverejnila agentúra AP.