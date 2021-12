Immofinanz predstavuje svoje úspešné flexibilné služby na slovenský trh

Flexibilné podmienky prenájmu

Kancelárske priestory, ktoré sa prispôsobujú

Veľkorysý priestor v atraktívnom dizajne

Atmosféra priestoru zohráva dôležitú úlohu

Prehľad flexibilných produktov myhive:

myflex

mydesk

myroom

myoffice

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.12.2021 (Webnoviny.sk) -Okrem flexibility je pre myhive na Slovensku obzvlášť dôležitý aj hotelový charakter moderného konceptu kancelárií, čo si myslí celkovo až 29 % opýtaných Slovákov, ktorí myhive poznajú. K dostupným coworkingovým priestorom v myhive Vajnorská (bývalé Polus Towers), pribudla v Tower 1 ponuka samostatných pracovných miest resp. kancelárií so zdieľanou infraštruktúrou, ako aj možnosť súkromnej kancelárie, ktoré sú k dispozícii na prenájom od jedného mesiaca."Moderná kancelária sa musí prispôsobiť individuálnym potrebám nájomcov. S naším inovatívnym konceptom prichádzajú flexibilné nájomné zmluvy a priestory, ktoré umožňujú krátkodobé rozšírenie alebo zmenšenie priestorov či počtu pracovných miest. Kombinujeme vysokokvalitné coworkingové priestory s výhodami moderného sídla, ktoré ponúka priestranné kancelárie, všestranné služby a vynikajúcu infraštruktúru s prepojeným obchodným centrom VIVO! Bratislava," vysvetľuje Adrián Bódis, Country Manager IMMOFINANZ pre Slovenskú republiku.Flexibilita je základným pilierom značky myhive a jej najnovších doplnkových služieb. Na jednej strane si nájomcovia budú môcť prenajímať jeden stôl už od jedného mesiaca prenájmu. Na druhej strane si spoločnosti môžu kedykoľvek zväčšiť alebo zmenšiť priestor na prenájom v závislosti od svojich konkrétnych potrieb. "Videli sme, že nájomcovia oceňujú najmä produkty, ktoré sa prispôsobujú ich špecifickým potrebám. Predovšetkým v dynamickej dobe potrebujú firmy vysokú mieru flexibility a myhive offices im poskytujú maximálne služby s vysokou mierou flexibility," vysvetľuje Bódis.Nielen podmienky prenájmu sú veľmi flexibilné. myhive pridal rôzne nové kancelárske priestory pre každý typ podnikateľa. Coworkingové priestory sú k dispozícii kedykoľvek a stôl si možno prenajať spontánne prostredníctvom aplikácie. S mydesk si nájomcovia môžu prenajať jeden stôl už od jedného mesiaca. myroom poskytuje tímom skladajúcich sa až zo štyroch ľudí súkromný priestor v štandardnom vybavení. To všetko navyše ku klasickému firemnému sídlu, ktorý myhive ponúka aj veľkým firmám od 20 zamestnancov. "myhive spája sociálne aspekty klasického coworkingového priestoru s plnohodnotným prémiovým servisom moderného sídla. Každý nájomca sa môže spoľahnúť na služby concierge, ktorý dokonca organizuje kvety a mnoho ďalších vecí, zatiaľ čo komunitní manažéri sa starajú o to, aby nájomcovia nadväzovali kontakty pri mnohých spoločenských príležitostiach. myhive sa stará o všetky tieto veci, aby sa naši nájomcovia mohli sústrediť na svoj hlavný biznis," hovorí Bódis.Nové flexibilné prémiové služby myhive už boli úspešne implementované v Rakúsku a teraz sa uvádzajú na slovenský trh.Hlavným znakom nových flexibilných produktov myhive je veľkorysý priestor, t. j. cca 10 m2 / stôl (približne o 100 % väčší v porovnaní so zaužívaným coworkovým štandardom), atraktívny dizajn, vysokokvalitné protihlukové zariadenie a nábytok vyhotovený na mieru, dostatok denného svetla, ako aj špičková kancelárska infraštruktúra a služby. Samozrejmosťou je dodržanie všetkých zdravotných a bezpečnostných predpisov."Náš nový koncept je odpoveďou na meniaci sa trend v kancelárskom sektore. K overenému štandardu našimi spokojnými nájomcami, živej komunite či hotelovému dizajnu pod značkou myhive pridávame maximálnu flexibilitu a all-inclusive služby, ktoré sú v moderných pracovných priestoroch súčasnosti a budúcnosti nevyhnutnosťou," dodáva Adrián Bódis.Pracovný priestor môže byť motivačným faktorom a zvyšuje efektivitu práce, pretože harmónia interiéru sa odráža na celkovej psychickej pohode zamestnancov. "Koncept myhive bol navrhnutý tak, aby bol funkčný a luxusný zároveň. Dbali sme o to, aby bolo dostatok priestoru na všetko, čo človek potrebuje k efektívnemu pracovnému výkonu. Preto v ňom nájdete priestor na vytváranie komunít takmer v ležérnom dizajne, zasadacie miestnosti, miestnosti vhodné na telefonovanie a sústredenie sa, ako aj zázemie s plne vybavenou kuchynkou či sociálnymi zariadeniami. Nechýbajú technologické "vychytávky", dostatok čerstvého vzduchu, svetla aj zelene," uzatvára Adrian Bódis.Flexibilné nevyhradené pracovné miesto bez prideleného stola v cowork-u. Ideálny pre ľudí, ktorí radi pracujú v meniacom sa prostredí a nepotrebujú stále pracovné miesto. K dispozícii od 1 mesiaca, cena je all-inclusive a zahŕňa výhody členstva v myhive (vrátane podujatí, aplikácie myhive), kompletnú kancelársku infraštruktúru a komplexné služby.Vyhradený pridelený pracovný stôl v cowork-u pre ľudí, ktorí radi pracujú vo väčšej skupine ľudí. K dispozícii od 1 mesiaca, all-inclusive zahŕňa výhody členstva v myhive (vrátane podujatí, aplikácie myhive), plnú kancelársku infraštruktúru a komplexné služby.Ide o vyhradenú oddelenú kancelársku miestnosť v našej coworkingovej zóne pre ľudí, ktorí majú radi atmosféru spolupráce vo vlastnom tíme. K dispozícii od 1 mesiaca, all-inclusive cena zahŕňa výhody členstva v myhive (vrátane podujatí, aplikácie myhive), plnú kancelársku infraštruktúru a komplexné služby.Novinka na trhu. Kancelária so samostatným vchodom a kompletnou súkromnou infraštruktúrou na prenájom dostupná na prenájom od 1 mesiaca. Ideálne riešenie pre spoločnosti s viac ako 30 zamestnancami. Ponuku myoffice je možné prispôsobiť aj na základe individuálnych požiadaviek nájomcu - v prípade, že sú nad rámec návrhu a štandardov myoffice, doba prenájmu je stanovená minimálne na dobu 36 mesiacov.[1] Online prieskum s názvom "Drivers of success" realizovaný spoločnosťou Konzept & Markt GmbH v marci 2021, reprezentatívna vzorka 1856 respondentov zo šiestich európskych krajín, kde je implementovaná značka myhive (Slovensko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko a Rumunsko).Informačný servis