Impeachment Donalda Trumpa pokračuje záverečnými argumentmi, vyhlásenie svedkyne zaradili do záznamu

13.2.2021 (Webnoviny.sk) -Demokrati z amerického Kongresu zodpovední za impeachment exprezidenta Donalda Trumpa , jeho právny tím a Senát sa dohodli na zaradení vyhlásenia kongresmanky do záznamu. Vyhlásenie republikánky Jamie Herrera Beutler opisuje telefonát medzi bývalým prezidentom a lídrom republikánov v Snemovni reprezentantov amerického Kongresu Kevinom McCarthym o nepokojoch v Kapitole zo 6. januára.Demokrati chceli političku pôvodne predvolať ako svedkyňu. Priestor tak dostali záverečné argumenty oboch strán, informuje spravodajský portál CNN.Zasadnutie Senátu na niekoľko hodín zdržalo hlasovanie o predvolaní svedkov a výpovediach, ktoré vyvolalo medzi senátormi zmätok. Po dohode však na začiatku obnoveného zasadnutia Jamie Raskin, ktorý je jedným z kongresmanov zodpovedných za impeachment, prečítal vyhlásenie političky zo štátu Washington a zaradili ho medzi dôkazy. Ani jedna strana nežiadala predvolanie ďalších svedkov a následne prešli na záverečné argumenty.Po nich by malo nasledovať konečné hlasovanie o tom, či Trumpa uznajú vinným z podnecovania vzbury.Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa koná po tom, ako skončil v úrade. Ústavnú žalobu na neho podali za podnecovanie vzbury.Trump 6. januára svojim podporovateľom povedal, aby bojovali za zvrátenie výsledkov prezidentských volieb, a oni následne vtrhli do Kapitolu a prerušili počítanie hlasov Zboru voliteľov. Nepokoje po sebe zanechali päť mŕtvych.Samotný Trump pritom odmietol výzvu demokratov zo Snemovne reprezentantov, aby v rámci procesu prišiel vypovedať pod prísahou. Trumpovi právnici trvajú na tom, že je nevinný a jeho provokatívne vyjadrenia vraj boli len rečnícke obraty.Demokrati tvrdia, že proces je nevyhnutný, aby vyvodil konečnú zodpovednosť za útok. Rovnomerné rozdelenie kresiel v Senáte však naznačuje, že Trumpa ani na druhý pokus neuznajú vinným, keďže na to je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov - 67, čo znamená, že demokrati by potrebovali aj hlasy 17 republikánov.Väčšina republikánov, vrátane senátneho lídra Mitcha McConnella , pritom naznačila, že nebude hlasovať za uznanie viny.