Impeachment Donalda Trumpa sa začne vo februári, ako jediný prezident mu čelil až dvakrát

Impeachment po násilnostiach v Kongrese

Pelosiová odošle ústavnú žalobu

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - Proces ústavnej žaloby proti bývalému prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi sa začne v týždni od 8. februára. V piatok večer to potvrdil líder senátnej demokratickej väčšiny Chuck Schumer Trump je prvý prezident, ktorý impeachmentu čelí dvakrát, a jediný, ktorého proces sa uskutoční po tom, ako skončil v úrade. Snemovňa reprezentantov odsúhlasila impeachment 13. januára, pričom ku všetkým poslancom z Demokratickej strany sa pridali aj desiati republikáni.Hlasovanie o impeachmente sa odohralo presne týždeň po tom, ako dav násilných podporovateľov vtrhol po Trumpovom prejave do sídla Kongresu, keď počítal hlasy Zboru voliteľov, aby potvrdil volebné víťazstvo Joea Bidena . Nepokoje viedli k evakuácii členov Snemovne reprezentantov a Senátu. Udalosti si vyžiadali päť mŕtvych."Všetci chceme dať túto strašnú kapitolu našej histórie za seba, ale uzdravenie a súdržnosť prídu, iba ak bude existovať pravda a zodpovednosť. A to je to, čo tento súd poskytne," vyhlásil Schumer.Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová plánuje v pondelok odoslať do Senátu ústavnú žalobu proti Trumpovi. Na usvedčenie Trumpa je potrebná dvojtretinová väčšina v Senáte.Hoci demokrati majú túto komoru Kongresu tesne pod kontrolou, potrebujú na to podporu aspoň 17 republikánov. Niekoľko republikánov v Senáte naznačilo, že sú otvorení usvedčeniu, väčšina však spochybnila zákonnosť impeachmentu prezidenta po jeho odchode z funkcie alebo uviedla, že proces bude príliš rozdeľujúci.