Implementácia novej súdnej mapy bude náročná a komplikovaná, sudcovia však majú aj očakávania

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Implementácia novej súdnej mapy do praxe bude veľmi náročný a komplikovaný proces, počnúc technickým zabezpečením vhodných sídiel nových súdov, zabezpečením dostatočných finančných a personálnych zdrojov, až po kontinuitu rozhodovania súdov v prechodnom období.Uviedla to sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) , ktorá vníma spoločenskú potrebu systémovej zmeny fungovania súdnictva ako dôsledok zlyhania súdnej moci v schopnosti presvedčiť verejnosť, že svoje právomoci vykonáva spravodlivo, nezávisle a nestranne.Ako dodali, jeden z nástrojov potrebných zmien je návrh novej súdnej mapy, ktorú predstavila ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí). Stanovisko ZOJ poskytli hovorcovia iniciatívy Katarína Javorčíková Vyššia koncentrácia súdov podľa názoru ZOJ nepochybne vytvorí podmienky pre lepšiu špecializáciu sudcov a zamedzenie stavu nutnosti rozhodovania sudcov vo viacerých právne odlišných súdnych agendách. S tým súvisí tiež ľahšie zjednocovanie rozhodovania prvoinštančných i odvolacích súdov, a tým aj zlepšenie právnej istoty účastníkov súdnych konaní.Za správny krok považuje ZOJ aj oddelenie správneho súdnictva v systéme súdov a vytvorenie len jedného súdu pre agendu obchodného registra.„Považujeme za potrebné zdôrazniť, že pre úspešnú realizáciu tohto návrhu je nevyhnutné dôsledne sa zaoberať všetkými vecnými argumentmi a námietkami sudcov,“ uviedla iniciatíva s tým, že je pripravená podporiť konkrétne a dôvodné pozmeňujúce návrhy.„V súvislosti s vážnymi korupčnými podozreniami pri výkone súdnictva zdôrazňujeme, že len samotná zmena súdnej mapy korupciu na súdoch odstrániť nemôže. V tomto procese je rozhodujúce to, komu je zverený výkon súdnej moci a či sú vytvorené vhodné podmienky pre odhalenie a vylúčenie korupčných sudcov zo systému,“ skonštatovala ZOJ.Okrem legislatívneho rámca bude kľúčová kvalita prípravy na novú súdnu mapu, ktoré môžu byť podľa ZOJ úspešné len v úzkej súčinnosti so sudcami a za vytvorenia podmienok pre udržanie v systéme, najmä kvalitnej a skúsenej súdnej administratívy.„Pri súčasnom neprimerane nízkom finančnom odmeňovaní administratívneho aparátu sudcov môže byť zmena sídla súdu a s tým spojená nevyhnutnosť cestovania pre mnohých administratívnych zamestnancov finančne neudržateľná,“ uzavrela ZOJ.Hlavnými cieľmi novej súdnej mapy sú vyššia efektívnosť fungovania súdov, lepšia kvalita súdnych rozhodnutí a pretrhnutie korupčných väzieb.