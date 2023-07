Import draftom CHL úspešne prešlo až dvanásť Slovákov a prvé dve miesta obsadili hráči, ktorých si vybrali aj do NHL

Mišiaka si vybralo aj Chicago

Draftovali aj ďalších Slovákov

6.7.2023 (SITA.sk) - Týždeň po drafte nováčikov do zámorskej NHL sa uskutočnil Import draft kanadskej juniorskej CHL , na ktorom obsadili prvé dve miesta slovenskí hokejisti.Jednotkou sa stal Martin Mišiak, ktorého si vybral klub Erie Otters z podsúťaže OHL a dvojkou bol Juraj Pekarčík , ktorého hráčske práva v juniorských súťažiach získal klub Acadie-Bathurst Titan z QMJHL. Celkovo draftovali kluby CHL dvanásť Slovákov.Osemnásťročný center Mišiak prestúpil počas minulej sezóny z extraligových Nových Zámkov do tímu Youngstown Phantoms z americkej USHL, kde si prvýkrát vyskúšal zámorský hokej. V 27 dueloch základnej časti nazbieral 17 bodov (6+11) a v deviatich zápasoch play-off prispel k zisku Clarkovho pohára pre víťaza súťaže desiatimi bodmi (2+8).Na tohtoročnom drafte do NHL si ho vybral klub Chicago Blackhawks v 2. kole z 55. miesta."Martina sme v ostatnej sezóne pozorne sledovali v Youngstowne. Bolo nám jasné, že môže byť pre nás užitočný v útoku aj pri bránení. Presadzuje sa nielen ofenzívne, ale tiež znepríjemňuje hru súperom. Radi mu pomôžeme v rozvoji," povedal o rodákovi z Banskej Bystrice riaditeľ hokejových operácií v Erie Scott Grieve, citoval ho klubový web."Je všestranný, robustný a energický hráč, proti ktorému sa ťažko hrá. Dokáže rýchlo a tvrdo vystreliť, čím sťažuje prácu brankárom. Máme pocit, že bude mať okamžite vplyv na náš tím," doplnil generálny manažér Otters Dave Brown.Sedemnásťročného Pekarčíka draftoval pred týždňom do NHL klub St. Louis Blues v 3. kole zo 76. miesta.Zo Slovákov prišli na rad v 1. kole aj obranca Samuel Kupec (8., Blainville-Boisbriand/QMJHL), útočník Ondrej Maruna (14., Charlottetown/QMJHL), útočník Tomáš Pobežal (25., Kitchener/OHL), útočník Roman Kukumberg (43., Sarnia/OHL), útočník František Dej (47., Sherbrooke/QMJHL), útočník Andrej Tomašec (48., Moose Jaw/WHL) a obranca Samuel Barcík (56., Saskatoon/WHL), v 2. kole sa dočkali útočník Ľuboš Stahoň (83., Cape Breton/QMJHL), brankár Damian Slávik (94., Guelph/OHL) a obranca Alex Čajkovič (115., North Bay/OHL).