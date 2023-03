IMT Smile vystúpi na galavečere 26. ročníka Krištáľového krídla

Skupina IMT Smile bude jedným z účinkujúcich v galaprograme vyhlásenia laureátov 26. ročníka Krištáľového krídla za rok 2022. Vystúpením na galavečere si skupina pripomenie zosnulého člena skupiny Petra Bartoníka, ktorý zomrel vo veku 27 rokov v januári 2023.





Laureáti Krištáľového krídla za rok 2018 si pripravili špeciálne medley piesní, v ktorom sa ako hosť na basgitare predstaví dlhoročný kamarát, člen skupiny Para a zároveň primátor Bratislavy Matúš Vallo."Peter nebol len basgitarista IMT Smile, bol to náš priateľ. Od roku 2015, kedy nastúpil do skupiny ako 20-ročný, sme spolu trávili ohromné množstvo času, spolu sme tvorili, nahrávali, koncertovali. Spolu sme nahrali piesne, akou bola Hej sokoly!, Budeme to stále my, Poď so mnou alebo Príliš osobná známosť. Rozhodli sme sa preto pripomenúť si ho a tiež uctiť si všetko to krásne, čo tu pre nás zanechal, nielen ako člen IMT Smile, ale hlavne ako človek, kamarát a priateľ," približuje vznik myšlienky Ivan Tásler.Hosťom tohto spomienkového vystúpenia bude tiež laureát Krištáľového krídla za rok 2020 v kategórii Medicína a veda, vedec Pavol Čekan. "Paľo je môj dlhoročný kamarát z gymnázia a chvíľu, v začiatkoch IMT Smile, dokonca s nami aj hrával na husliach. Je to vedecká kapacita svetovej úrovne a zároveň človek, s ktorým máme tak veľa spoločného," dodáva Ivan Tásler.Novou správou je aj príchod do kapely gitaristu Viktora Špaka, ktorý hrával v IMT Smile v rokoch 2001 - 2006 a nahral s kapelou hity ako Exotika, Kapela, Kým stúpa dym alebo Myslím, že môže byť.