Inaugurácia nového ukrajinského prezidenta by sa mohla konať 19. mája

Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kyjev 4. mája (TASR) - Inaugurácia nového ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského by sa mohla konať 19. mája, informovala o tom v sobou rozhlasová stanica Echo Moskvy.Príslušný návrh uznesenia, aby sa 19. mája konalo slávnostné zasadnutie Najvyššej rady spojené so zložením sľubu novej hlavy štátu, podal nezaradený poslanec ukrajinského parlamentu Serhij Miščenko.Zelenskyj sa v sobotu stretol s predsedom ukrajinského parlamentu Andrijom Parubijom, aby rokovali o činnosti parlamentu i dátume inaugurácie.Podľa ukrajinských médií Parubij po tejto schôdzke rozposlal vedúcim poslaneckých klubov pozvánku na spoločné stretnutie, na ktorom by malo padnúť definitívne rozhodnutie o dátume inaugurácie.Ako informovala agentúra TASS, dátum prísahy prezidenta Ukrajiny určuje parlament, jeho najbližšia schôdza sa začne 14. mája. Ak návrh spomínaného uznesenia nepodporí dostatočný počet poslancov - najmenej 226 -, termín konania inaugurácie stanoví predseda parlamentu.Podľa ukrajinskej ústavy sa zvolený prezident musí ujať funkcie nie neskôr ako 30 dní po oficiálnom zverejnení výsledkov prezidentských volieb, čo sa tentoraz stalo 30. apríla.Druhé kolo prezidentských volieb sa na Ukrajine konalo 21. apríla. Podľa Ústrednej volebnej komisie Zelenského volilo 73,22 percenta voličov (13.541.528), zatiaľ čo úradujúcej hlave štátu Petrovi Porošenkovi svoj hlas odovzdalo 24,45 percenta voličov (4.522.450).