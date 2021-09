Inauguráciu hlavy srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej Hore sprevádzali násilnosti. Horeli pneumatiky a strieľalo sa

Kňazov sprevádzali ťažkoodenci

Na cestách stavali bariéry

5.9.2021 (Webnoviny.sk) - Polícia v Čiernej Hore v nedeľu nasadila slzný plyn proti demonštrantom, ktorí sa snažili zablokovať inauguráciu novej hlavy srbskej pravoslávnej cirkvi v krajine.Protestujúci zapaľovali pneumatiky, strieľali do vzduchu, bezpečnostné zložky ohadzovali fľašami a kameňmi.Ceremoniál sa konal v meste Cetinje, historickej metropole malej balkánskej krajiny. Už v sobotu sa tam do konfrontácie s políciou dostali stovky zástancov samostatnosti Čiernej Hory, ktorá v roku 2006 vyhlásila nezávislosť na Srbsku.Na inaugurácii nového metropolitu srbskej pravoslávnej cirkvi v Čiernej hore Joanikija sa zúčastnil aj srbský patriarcha Porfirije.Televízne stanice ukázali zábery na kňazov, ktorých do kláštora, kde sa konal slávnostný ceremoniál, sprevádzali ťažkoodenci v nepriestrelných vestách.Demonštranti v snahe zabrániť cirkevným a štátnym predstaviteľom v príchode na inauguráciu stavali na cestách bariéry z odpadkov, pneumatík a veľkých kameňov.Protestujúci skandovali heslá ako „Toto nie je Srbsko, toto je Čierna Hora". Mnohí z nich strávili pri zátarasách celú noc.Čiernohorci sú v otázke vzťahov so susedným Srbskom stále hlboko rozdelení. Srbská pravoslávne cirkev je v Čiernej Hore stále vplyvná, keďže zhruba 30 percent obyvateľov 620-tisícovej krajiny sa hlási k srbskej národnosti.