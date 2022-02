INCON predstavuje najväčší showroom okien a dverí na Slovensku

Komplexné riešenie pre dom alebo byt

22.2.2022 (Webnoviny.sk) -Priestranný a elegantne navrhnutý showroom sa nachádza v modernom areáli OC Korzo v Bratislave a rozkladá sa na ploche viac ako 400 m2. Interiéru vzorkovej predajne dominujú sivá a biela farba, ktoré nechávajú vyniknúť dizajnu jednotlivých produktov. "Tento showroom je cestou, ako sa chceme priblížiť k našim zákazníkom a dať im odpovede na všetky otázky, ktoré ich v oblasti okien, dverí či tienenia zaujímajú. Chceme im pomôcť vytvoriť komfortné, bezpečné a úsporné bývanie," hovorí Ing. Ladislav Pavlovič, konateľ spoločnosti INCON.V najväčšom showroome okien a dverí na Slovensku nájdu návštevníci komplexné riešenia pre svoje bývanie s kompletným prierezom výrobkov značky INCON. Okrem plastových, drevených, hliníkových a drevohliníkových okien si tu môžu prezrieť aj vchodové, terasové a balkónové dvere, širokú ponuku vonkajšej a vnútornej tieniacej techniky, ale i ďalších doplnkov. Zákazníci si môžu vyskúšať funkčnosť a ovládanie vystavených produktov, prezrieť si dekoratívne sklá a tiež parapety k rôznym typom okien. K dispozícii sú aj zaujímavé demonštrácie benefitov okien. "Návštevníci môžu prostredníctvom reálnej ukážky zistiť, aké akustické vlastnosti má trojsklo, ale aj to, či je bezpečnostné sklo naozaj nerozbitné. Vyskúšať si môžu tiež ovládanie rôznych typov posuvných dverí a naživo vidieť rozdiel medzi vstupom na terasu s prahom a bez prahu," vysvetľuje L. Pavlovič.Úlohou showroomu je nielen ukázať a predstaviť najnovšie technické riešenia, ale poskytnúť zákazníkom aj odborné poradenstvo v oblasti výberu okien a dverí. Návštevníci sa tu môžu inšpirovať najnovšími trendmi, diskutovať s odborníkmi o rôznych riešeniach či nechať si vypracovať nezáväznú cenovú ponuku. So špecialistami tu možno konzultovať aj vlastnú projektovú dokumentáciu a na základe nej si nechať poradiť s výberom produktov. V prípade záujmu je dokonca možnosť osobnej návštevy odborníka priamo na stavbe ešte pred spracovaním ponuky. "Pri výbere okien, dverí a ostatných doplnkov je pomoc špecialistov veľmi prospešná. Naši poradcovia sú vyškolení a schopní riešiť aj náročné technické a konštrukčné požiadavky a dokážu navrhnúť optimálne riešenie pre každé bývanie," dopĺňa Pavlovič. Okrem odborníkov na okná sú v showroome aj špecialisti na interiérové dvere či tienenie. Showroom v moderných priestoroch OC Korzo v Bratislave je otvorený v pracovných dňoch od 8.00 do 18.00 hod.Spoločnosť INCON patrí k najväčším výrobcom okien a dverí na trhu s 30-ročnou tradíciou. Produkty z ich dielne dokážu vďaka svojim tepelnoizolačným vlastnostiam ušetriť zákazníkom množstvo energie. Firma kladie veľký dôraz aj na zodpovedný prístup k životnému prostrediu. Technológia použitá pri výrobe okien tejto značky patrí v súčasnosti medzi najmodernejšie na svete. Mnohé z produktov sú vyrobené zo 100 % recyklovateľných materiálov. Príkladom ide firma aj v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie či nakladania s odpadom. Ako jediný výrobca na trhu môže deklarovať, že solárne panely na strechách výrobných hál vyprodukujú za rok približne 2x viac elektrickej energie, ako je spotreba elektriny potrebná na výrobu samotných okien. Zodpovedne sa snaží pristupovať aj k nakladaniu s odpadom. Pri transporte okien či materiálu používa vratné palety a všetok technologický odpad (piliny a odrezky z PVC a AL profilov, z oceľových výstuží, kovania a pod.), ktorý pri výrobe vzniká, sa používa ako druhotná surovina na ďalšie spracovanie.Pestovateľská 13Bratislava 821 04+421 245 529 916Informačný servis