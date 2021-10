India bojuje o právo hostiť OH 2036, ideálny štadión už majú premyslený

Indii

11.10.2021 (Webnoviny.sk) - Indická olympijská asociácia (IOA) rokuje s predstaviteľmi Medzinárodného olympijského výboru (MOV) o možnosti organizovať volympijské hry v roku 2036.Prezradil to prezident IOA Narinder Batra a doplnil, že ideálnym stánkom na organizáciu úvodného ceremoniálu by v takom prípade bol kriketový štadión Narendra Modi Stadium s kapacitou 132-tisíc miest v meste Ahmedabad na západe krajiny. Po renovácii je to najväčšia kriketová aréna na svete.Informácie priniesol web moneycontrol.com s odvolaním sa na agentúru PTI."Ak sa ma niekto spýta na dejisko otváracieho ceremoniálu v súčasnosti, bez zaváhania poviem názov tohto štadióna," povedal Batra a pokračoval: "Vaktuálne nemáme iný štadión, ktorý by viac vyhovoval pre otvorenie olympiády. Neviem predpovedať, aké to bude v roku 2036, ale môj názor je taký, že štadión Ahmedabad je aktuálne ideálny."Pripomenul tiež, že rovnaké dejisko by hostilo aj súťaže v atletike. "A tá je pod piatimi kruhmi najväčšou udalosťou," doplnil šéf IOA. V rozhovore s indickými novinármi tiež povedal, že OH môžu hostiť tri či štyri indické mestá."Šanca, že získame právo hostiť OH, je veľká," myslí si Batra. "Definitíva by mohla padnú v horizonte dvoch či troch rokov. A my aktuálne rokujeme s MOV," dodal. Podľa šéfa IOA sa o OH 2036 uchádza šesť až sedem krajín.Otázne je, aký bude postoj Indie po decembrových voľbách v radoch IOA, keď sa na čelo organizácie dostane Batrov nástupca."Sme na dobrej ceste, aby sme sa stali treťou najsilnejšou ekonomikou na svete. Za istých okolností by sme v roku 2036 mohli byť druhí," poznamenal.