India bojuje s najhoršou inváziou koníka kŕdľového, ktorý poľnohospodárom likviduje úrodu (video)

Koníky preletia za deň 150 km

Hmyz odradí oheň alebo hluk

Štáty začali bojovať proti invázii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.6.2020 - Indiu zasiahla najväčšia invázia koníka kŕdľového (Schistocerca gregaria), známeho aj ako saranča všežravá, za uplynulých takmer 30 rokov. Až sedem kilometrov dlhé roje miliónov koníkov prileteli začiatkom mája do indického štátu Radžastan zo susedného Pakistanu, kde sa pária. Odvtedy sa rozptýlili po piatich indických štátoch a hľadajú potravu.Tento druh spôsobuje spomedzi koníkov najväčšie škody, a to vďaka rýchlemu rozmnožovaniu.Dospelé koníky preletia za jeden deň až 150 kilometrov a skonzumujú potravu s hmotnosťou svojho tela, čiže približne dva gramy čerstvej vegetácie.Roj môže mať od jedného do niekoľko stoviek štvorcových kilometrov, pričom na jeden štvorcový kilometer pripadá 80 miliónov dospelých jedincov.Podľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) koníkom pomohol pri presune silný západný vietor cyklónu Amphan v Bengálskom zálive.Podľa indického ministerstva poľnohospodárstva sa hmyz dostal aj do štátov Uttarpradéš, Madhjapradéš, Maháráštra a Gudžarát.Ostatné štáty už varovali pred inváziou a poľnohospodárom poradili, aby zapálili ohne či hrali na bubny s tým, že tento hmyz nemá rád hluk.Zasiahnuté štáty začali bojovať proti koníkom dronmi aj hasičskými vozidlami. V Radžastane zasahujú každý deň už od 22. mája a podarilo sa im zneškodniť približne 70 % škodcov.Problém by však napriek tomu mohol pretrvávať aj počas nasledujúceho mesiaca. Indickí poľnohospodári zatiaľ unikli najhoršiemu scenáru, keďže ešte nezasiali.