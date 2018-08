India do roku 2022 vyšle do vesmíru ľudskú posádku, vyhlásil Módí

Ilustračné foto. Foto: TASR/ AP Foto: TASR/ AP

Naí Dillí 15. augusta (TASR) - India do roku 2022 vyšle do vesmíru svoju prvú ľudskú posádku, čím by sa po Rusku, USA a Číne stala štvrtou krajinou sveta s takýmto výsledkom. Vyhlásil to v stredu indický premiér Naréndra Módí počas prejavu pri príležitosti indického Dňa nezávislosti.povedal Módí, ktorého cituje agentúra Reuters.V roku 1984 sa stal Rákeš Šarma prvým Indom, ktorý letel do vesmíru; tento let však zabezpečoval bývalý Sovietsky zväz. V uplynulých rokoch dosiahla Indická vesmírna agentúra (ISRO) pozoruhodné výsledky vrátane vypustenia desiatok družíc alebo vyslania sond k Mesiacu a Marsu.Indický program vesmírnej misie s ľudskou posádkou bol verejnosti predstavený v roku 2004 a ISRO preň vyvinula kľúčové technológie a testuje posádkový modul.India získala nezávislosť od Británie 15. augusta 1947 a oslavuje 71. výročie svojej suverenity.