India má šancu zvýšiť vývoz liekov do Číny, ktorá vedie spor s USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí/ Peking 12. júla (TASR) - Čína si pre obchodný spor s USA hľadá nových partnerov. Indické firmy sa to snažia využiť a vyplniť medzery v čínskom dopyte, napríklad po generických liekoch, softvére, cukre a niektorých odrodách ryže. Podľa zdrojov z Naí Dillí Čína pripravuje rýchle schválenie regulačných opatrení pre lieky vyrobené v Indii.Obe krajiny zatiaľ nepodpísali žiadne konkrétne dohody, ale nemenované zdroje tvrdia, že vyhliadky na zvýšenie dodávok indických liekov do Číny sú priaznivé.India dominuje na svetovom trhu s generickými liekmi. Za 12 mesiacov do konca marca 2018 vyviezla do celého sveta, vrátane USA a Európskej únie (EÚ), lieky za 17,3 miliardy USD (14,74 miliardy eur). Ale iba 1 % z nich sa dostalo do Číny, druhého najväčšieho farmaceutického trhu na svete.Indické firmy vďaka úsiliu svojej farmaceutickej loby a vlády očakávajú, že získajú licencie na export do Číny do šiestich mesiacov od podania žiadosti. Čínske úrady údajne naznačili, že indickí dodávatelia, ktorí majú povolenie EÚ na dodávky liekov na tamojší trh, by mohli pomerne rýchlo získať súhlas aj s exportom do Číny.Veľa indických výrobcov liekov už predáva svoje produkty v EÚ, ktorá je už jedným z kľúčových exportných trhov Indie. Vo finančnom roku 2016/17 (do konca marca 2017) sa ich export do EÚ podieľal zhruba 15 % na celkovom vývoze indických liekov.Rýchle získanie súhlasu regulačných úradov v Číne by umožnilo indickým spoločnostiam zvýšiť tržby v čase, keď kontrola cien a regulačné problémy poškodili ich predaj v USA.Niektorí z najväčších indických výrobcov liečiv Sun Pharmaceutical Industries, Lupin alebo Aurobindo Pharma, sa pritom už roky pokúšajú expandovať na obrovský čínsky trh, druhý najväčší po USA.Čína však zatiaľ nezverejnila podrobnejšie informácie o krokoch na otvorenie svojho silne regulovaného farmaceutického odvetvia.(1 EUR = 1,1735 USD)