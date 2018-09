India na pôde OSN obvinila Pakistan z ukrývania teroristov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. septembra (TASR) - Indická ministerka zahraničných vecí Sušamá Svarádžová obvinila v sobotu susedný Pakistan z ukrývania teroristov a odmietla názor, že India sabotuje mierové rozhovory s Pakistanom. Politička to uviedla počas prejavu na zasadaní Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.Svarádžová poukázala na skutočnosť, že bývalý vodca medzinárodnej teroristickej siete al-Káida Usáma bin Ládin žil v tichosti v Pakistane, až kým ho začiatkom mája 2011 nevypátralo a nezlikvidovalo komando amerických jednotiek Navy SEALs. Šéfka indickej diplomacie pripomenula aj to, že hlavný organizátor teroristického útoku v Bombaji v roku 2008, pri ktorom zahynulo 168 ľudí,zdôraznila Svarádžová, ktorú cituje agentúra AP. Pakistanská vláda na jej prejav bezprostredne nereagovala.Svarádžová a jej pakistanský náprotivok Šáh Mahmúd Kuraiší sa mali tento týždeň stretnúť v New Yorku, avšak India schôdzku odvolala po tom, ako v spornom regióne Kašmír zabili člena indickej pohraničnej stráže. Plánovaná schôdzka bola pritom znakom obnovenia dialógu medzi týmito dvoma krajinami s jadrovým arzenálom.Naí Dillí súhlasilo s avizovaným stretnutím v reakcii na list od nedávno zvoleného pakistanského premiéra Imrána Chána, adresovaný indickému ministerskému predsedovi Naréndrovi Módímu, v ktorom pakistanský líder zdôrazňuje nutnosť pozitívnych zmien, vzájomnú túžbu po mieri a pripravenosť bojovať proti terorizmu.India a Pakistan viedli od roku 1947, keď India získala nezávislosť od Británie, tri vojny o Kašmír - horskú oblasť, ktorá je rozdelená medzi obe krajiny, ale Naí Dillí aj Islamabad si ju nárokujú v celistvosti.