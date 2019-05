India plánuje rokovať s Iránom o obnovení nákupu ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 29. mája (TASR) – India plánuje začať rokovania o dodávkach ropy z Iránu. Nová indická vláda sa pripravuje na rokovania s Teheránom o tom, akým spôsobom obísť americké protiiránske sankcie. Možnosťou bude realizovať platby v národnej mene. Informoval o tom iránsky denník Tehran Times.informoval o tom v utorok (28. 5.) digitálny portál The Print, ktorý sa odvolal na vládne zdroje.Podľa vládnych zdrojov by iránska banka Pasargad a indická štátna banka mali dohodnúť spôsob platieb za dodávku komodity.India zastavila dovoz iránskej ropy po šesťmesačnom odklade, ktorý dal Washington niektorým krajinám. S importom skončila 2. mája. USA zaviedli protiiránske sankcie vlani v máji po tom, čo odstúpili od zmluvy s Iránom podpísanej v roku 2015.Pôvodne Washington uviedol, že niektoré krajiny môžu kupovať iránsku ropu len do 4. novembra 2018. Pre Indiu a sedem ďalších krajín ju mohli importovať ešte o šesť mesiacov dlhšie.India bola po Číne druhým najväčším dovozcom iránskej ropy. India je tretím najväčším spotrebiteľom ropy na svete. Až 80 % svojej spotreby kryje dovozom.