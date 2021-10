India sa otvorila cudzincom prichádzajúcim charterovými letmi, otestované však musia byť aj deti

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.10.2021 (Webnoviny.sk) - India udeľuje od piatka 15. októbra turistické víza cudzincom prichádzajúcim do krajiny charterovými letmi. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Vstup do Indie je pre cestujúcich z Európskej únie (EÚ) podmienený preukázaním sa negatívnym výsledkom PCR testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín.Výsledok testu musí byť online nahratý na webovú stránku medzinárodného letiska Indiry Gándhíovej a na jeho základe bude cestujúcemu udelené povolenie na vstup do krajiny. Rezort diplomacie upozorňuje, že výnimku z testov nemajú ani deti bez ohľadu na vek.Na stránke letiska je potrebné vyplniť aj online formulár „self-declaration“, a to minimálne 72 hodín pred plánovaným príletom. „Po príchode na letisko v Indii je nutné absolvovať ďalší PCR test na vlastné náklady. Po získaní negatívneho výsledku nie je nutný nástup do ďalšej karantény,“ uvádza MZVEZ SR. Dodáva, že vyššie uvedené platí iba pre Dillí.