India uvoľnila prísne opatrenia proti koronavírusu, polovica ľudí môže ísť do práce

25.4.2020 (Webnoviny.sk) - India uvoľnila niektoré prísne opatrenia zamerané na boj proti koronavírusu. Vláda povolila otvorenie samostatných obchodov, no do práce sa môže vrátiť len 50 percent zamestnancov, ktorí musia mať ochranné rúška a dodržiavať sociálny odstup.Ministerstvo vnútra v piatok v noci informovalo, že uvoľnenie sa netýka obchodov v nákupných strediskách po celej krajine a tiež v stovkách oblastí, ktoré sú ohniskami nákazy alebo uzavretými zónami.India má viac ako 24 500 prípadov nákazy novým koronavírusom a 775 úmrtí. Najhoršie zasiahnutý štát je Maháráštra s 6 817 prípadmi, po ňom nasleduje Gudžarát s 3 815, Naí Dillí s 2 514 a Radžastan 2 034 prípadmi.Prísne opatrenia, vrátane obmedzenia pohybu, zaviedla India pre 1,3 miliardy svojich obyvateľov 25. marca a budú trvať do 3. mája. Minulý týždeň vláda dovolila obnovenie výroby a poľnohospodárskych činností vo vidieckych oblastiach, kde zostali bez práce milióny robotníkov.