Indická centrálna banka prekvapivo nezmenila úrokové sadzby

Bombaj 5. decembra (TASR) - Indická centrálna banka vo štvrtok prekvapivo nezmenila úrokové sadzby. Trhy vo všeobecnosti očakávali, že bude pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky, keďže indická ekonomika sa výrazne spomalila.Reserve Bank of India (RBI) ponechala kľúčovú repo sadzbu na úrovni 5,15 %. Banka uviedla, že rozhodnutie nezmeniť sadzbu je v súlade s jej cieľom dosiahnuť strednodobý inflačný cieľ 4 % s hornou a dolnou hranicou na úrovni 6 % respektíve 2 %, a zároveň podporovať rast ekonomiky.RBI zopakovala, že zachová akomodatívne nastavenie menovej politiky tak dlho, kým to bude potrebné pre oživenie rastu a kým sa udrží inflácia v rámci jej cieľa. Dodala, že aj keď ešte má priestor pre ďalšie monetárne opatrenie, pauza v cykle uvoľňovania je vzhľadom na rastovo-inflačnú dynamiku primeraná. RBI od januára znížila kľúčovú repo sadzbu už o 135 bázických bodov.Indická rupia po rozhodnutí oslabila voči dolári na 71,63 INR/USD zo 71,43 INR/USD. Vývoj indických akcií bol zmiešaný, keď index Nifty 50 sa nachádzal v mínuse o 0,21 % a Sensex 30 takmer stagnoval.RBI takisto znížila prognózu rastu domácej ekonomiky. Aktuálne počíta v prebiehajúcom fiškálnom roku (do konca marca 2020) so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 5. Ešte v októbri očakávala expanziu na úrovni 6,1 %.