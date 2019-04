Indická letecká spoločnosť Jet Airways chce pozastaviť všetky operácie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 16. apríla (TASR) - Vedenie súkromnej indickej leteckej spoločnosti Jet Airways navrhlo pozastavenie všetkých operácií po tom, ako sa zadlženým aerolíniám nepodarilo získať od bánk potrebné financie na udržanie v prevádzke. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na indické médiá.V reakcii na najnovšie správy klesla cena akcií Jet Airways o vyše 18,5 %. To bol najvýraznejší pokles ceny akcií firmy od augusta 2015 a v porovnaní s aprílom minulého roka je cena akcií firmy zhruba tretinová.Ešte v pondelok (15. 4.) vedenie najväčšej súkromnej leteckej spoločnosti v Indii v liste zamestnancom uviedlo, že plánuje predĺžiť odstávku len medzinárodných letov do štvrtka (18. 4.). Firma tak reagovala na nedohodu s bankami o poskytnutí finančnej injekcie na preklenutie súčasných problémov. Dlh spoločnosti dosahuje vyše 1 miliardu USD (883,94 milióna eur) a väčšina zamestnancov nedostala mzdu už niekoľko mesiacov.Podľa mediálnych informácií však najnovšie správna rada na mimoriadnom zasadnutí navrhla pozastavenie všetkých operácií. To by mohlo znamenať, že Jet Airways príde o prevádzkovú licenciu.Spoločnosť v minulých týždňoch pozastavila medzinárodné lety a v prevádzke jej tak zostala už len asi desiatka strojov. Ešte v decembri pritom prevádzkovala 120 lietadiel.(1 EUR = 1,1313 USD)