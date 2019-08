Indické opozičné strany protestovali proti situácii v Kašmíre

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 22. augusta (TASR) - Indické opozičné politické strany zorganizovali vo štvrtok v metropole Naí Dillí protestné zhromaždenie, na ktorom požadovali prepustenie stoviek aktivistov, ktorých indická polícia zadržala v štáte Džammú a Kašmír, ako aj obnovenie prístupu ku komunikačným prostriedkom v tomto nepokojnom himalájskom regióne. Informovala o tom agentúra DPA.Na protestnom zhromaždení, ktoré organizovala juhoindická strana Dravida Munnetra Kadagam (DMK), sa okrem iných zúčastnili aj lídri opozičných strán Indický národný kongres (INC), Komunistická strana Indie - marxistická (CPI-M) a Národný kongres Džammú a Kašmíru (JKNC).položil na zhromaždení otázku líder CPI-M Sítárám Ječurí po tom, ako niekoľkým opozičným politikom odopreli vstup do nepokojného regiónu.dodal.Opoziční lídri tiež požadovali, aby boli v Džammú a Kašmíre odstránené obmedzenia prístupu ku komunikačným prostriedkom.povedal poslanec INC a bývalý predseda kašmírskej vlády Gulám Nabí Ázád.zdôraznil.Ázád ďalej požiadal o okamžité prepustenie zadržiavaných miestnych politikov.uviedol.Opozičná akcia sa začala po tom, ako boli zmiernené dovtedy platné obmedzenia pohybu v štáte Džammú a Kašmír, avšak pripojenie k mobilnej sieti a internetu ostalo znemožnené už 18. deň po sebe.Vláda hinduistickej a nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) uviedla 5. augusta do platnosti opatrenie, ktorým spornému regiónu Džammú a Kašmír v severozápadnej časti krajiny odoberá osobitný štatút. Prezidentský dekrét ruší článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu tomuto himalájskemu regiónu.Indické úrady v tejto oblasti niekoľko hodín predtým zaviedli bezpečnostné opatrenia. V hlavnom meste Šrínagar a okolitých častiach platil zákaz vychádzania. Zároveň bol zablokovaný prístup na internet, nefungujú súkromné mobilné siete a pevné linky a takisto sú zakázané i všetky verejné zhromaždenia.Na základe tzv. zákona o reorganizácii Džammú a Kašmíru by mal byť doterajší zväzový štát rozdelený na dve zväzové teritória - Džammú a Kašmír na západe a Ladách na východe.Nové zväzové teritórium Džammú a Kašmír bude mať volené zhromaždenie, vládu a hlavného ministra s kompetenciami vo všetkých oblastiach okrem verejného poriadku a polície. Vládu a hlavného ministra bude spomedzi zvolených zástupcov menovať viceguvernér, dosadzovaný indickým prezidentom. Zväzové teritórium Ladách bude riadené priamo viceguvernérom.Zákon bol schválený oboma komorami indického parlamentu a odsúhlasený prezidentom. Do platnosti vstúpi 31. októbra.