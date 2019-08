Indické úrady znemožnili opozícii navštíviť Kašmír

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Naí Dillí 24. augusta (TASR) - Indické úrady znemožnili v sobotu príslušníkom opozície navštíviť štát Džammú a Kašmír, kde platia od začiatku augusta výnimočné opatrenia. Tie súvisia s rozhodnutím vlády odobrať tomuto prevažne moslimskému himalájskemu regiónu jeho špeciálny štatút. Informovala o tom agentúra AP.Úrady poslali podľa slov predstaviteľa opozičnej strany Indický národný kongres (INC) skupinu opozičníkov naspäť do Naí Dillí po tom, ako strávili niekoľko hodín čakaním na letisku v meste Šrínagar, ktoré je letným hlavným mestom tohto severoindického regiónu.V skupinke opozičných lídrov boli okrem iných aj Rahúl Gándhí z INC, Sítárám Ječurí z Komunistickej strany Indie - marxistickej (CPI-M) a Madžíd Memon zo strany Strany národnej konferencie (NCP).Hoci úrady ešte v piatok opozičníkov varovali pred cestou do Kašmíru v súvislosti so zhoršenou bezpečnostnou situáciou, neavizovali žiaden oficiálny zákaz.Bývalý predseda kašmírskej vlády Gulám Nabí Ázád vyhlásil, že predstavitelia opozície chcú región navštíviť, aby overili vyhlásenia vlády o tom, že situácia v štáte Džammú a Kašmír sa už vracia do normálu.povedal Ázád.Vláda hinduistickej a nacionalistickej Indickej ľudovej strany (BJP) uviedla 5. augusta do platnosti opatrenie, ktorým spornému regiónu Džammú a Kašmír v severozápadnej časti krajiny odoberá osobitný štatút. Prezidentský dekrét ruší článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu tomuto himalájskemu regiónu.Indické úrady v tejto oblasti niekoľko hodín predtým zaviedli bezpečnostné opatrenia. V hlavnom meste Šrínagar a okolitých častiach platil zákaz vychádzania. Zároveň bol zablokovaný prístup na internet, nefungujú súkromné mobilné siete a pevné linky a takisto sú zakázané i všetky verejné zhromaždenia.Na základe tzv. zákona o reorganizácii Džammú a Kašmíru by mal byť doterajší zväzový štát rozdelený na dve zväzové teritória - Džammú a Kašmír na západe a Ladách na východe.Nové zväzové teritórium Džammú a Kašmír bude mať volené zhromaždenie, vládu a hlavného ministra s kompetenciami vo všetkých oblastiach okrem verejného poriadku a polície. Vládu a hlavného ministra bude spomedzi zvolených zástupcov menovať viceguvernér, dosadzovaný indickým prezidentom. Zväzové teritórium Ladách bude riadené priamo viceguvernérom.Zmena štatútu umožní po novom okrem iného komukoľvek zakúpiť v Kašmíre pôdu, čo vyvoláva obavy časti miestneho prevažne moslimského obyvateľstva z príchodu veľkého množstva hinduistov z ostatných častí Indie, ktorí by definitívne zmenili terajší etnický a náboženský charakter tohto regiónu.Zákon bol schválený oboma komorami indického parlamentu a odsúhlasený prezidentom. Do platnosti vstúpi 31. októbra.