Indický prezident Rám Náth Kóvind začal návštevu ČR

Indický prezident Rám Náth Kóvind, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 7. septembra (TASR) - Trojdňovú návštevu Českej republiky začal v piatok v Prahe indický prezident Rám Náth Kóvind s manželkou, ktorý zavítal do českej metropoly ako prvý najvyšší predstaviteľ tejto ázijskej krajiny po 22 rokoch. Na prvom nádvorí Pražského hradu hosťa s vojenskými poctami privítal český prezident Miloš Zeman.Predmetom bilaterálnych rokovaní budú možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce v hospodárskej, obchodnej či vojenskej oblasti. Očakáva sa podpísanie viacerých memoránd a dohôd, ale aj rozhovory o situácii v krajinách susediacich s Indiou.Vyplýva to z informácií českých elektronických médií.Rám Náth Kóvind by sa mal popoludní v spoločnosti českej ministerky priemyslu a obchodu Marty Novákovej zúčastniť aj na česko-indickom obchodnom fóre.Súčasťou sobotňajšieho programu indického prezidenta bude návšteva Univerzity Karlovej a stretnutie s indickými študentmi i českými indológmi, ako aj prehliadka Strahovského kláštora či laserového centra v Dolných Břežanoch.V nedeľu indický prezident ukončí návštevu ČR.