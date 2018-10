Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2018 medzimesačne klesol

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu (IES) v októbri 2018 oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 0,5 bodu na najnižšiu úroveň (98,0) od mája 2014, a to predovšetkým v dôsledku zníženia dôvery v priemysle a čiastočne medzi spotrebiteľmi v aktuálnom prieskume a v stavebníctve, službách a obchode v predchádzajúcom mesiaci. Aktuálne IES zaostáva za hodnotou dlhodobého priemeru o 5,8 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 7,9 bodu. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Indikátor dôvery v priemysle v októbri poklesol o 3 percentuálne body na zápornú hodnotu 0,3. Vývoj indikátora ovplyvnil najvýraznejšie očakávaný pokles produkcie na nasledujúce tri mesiace a pokles objednávok.V októbri indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástol o jeden bod na zápornú hodnotu 10,0 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti. Aktuálny výsledok prevyšuje dlhodobý priemer o 15 bodov.Indikátor dôvery v obchode vzrástol v októbri v porovnaní so septembrom o jeden percentuálny bod na hodnotu 19 vplyvom pozitívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít.Indikátor dôvery v službách v októbri po päťmesačnom poklese opäť vzrástol, jeho záporná hodnota (0,3) sa v porovnaní so septembrom zvýšila o 8,7 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený priaznivými hodnoteniami podnikateľskej situácie, ako aj dopytu za posledné tri mesiace, pričom očakávaný dopyt respondenti hodnotili mierne pesimisticky.Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku ostala podľa ŠÚ SR v októbri relatívne stabilizovaná šiesty mesiac po sebe. Sezónne očistený indikátor spotrebiteľskej dôvery klesol oproti septembru o 0,2 bodu a dosiahol zápornú úroveň 3,5. Nepriaznivý vývoj v názoroch na predpokladaný vývoj nezamestnanosti bol tlmený priaznivým vývojom perspektív úspor. Respondenti boli o 0,6 bodu optimistickejší ako v rovnakom období minulého roka a aktuálny výsledok prevyšoval dlhodobý priemer.