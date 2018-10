Indonézia varovala Austráliu pred presťahovaním ambasády do Jeruzalema

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 16. októbra (TASR) - Indonézia, najľudnatejšia moslimská krajina na svete, varovala v utorok Austráliu, že presťahovanie jej veľvyslanectva do Jeruzalema by mohlo podkopať mierový proces medzi Izraelom a Palestínčanmi.Austrálsky premiér Scott Morrison sa nechal počuť, že jeho krajina jemyšlienke presťahovania svojho veľvyslanectva v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, naďalej je však odhodlaná nájsť riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu vo forme dvoch štátov, pripomína agentúra DPA.Indonézska ministerka zahraničných vecí Retno Marsudiová uviedla, že už vyjadrila Austrálii nesúhlas svojej krajiny s takýmto krokom.povedala v Jakarte po rokovaní s palestínskym ministrom zahraničných vecí Rijádom Málikím. Podľa Marsudiovej je Indonézia znepokojená Morrisonovými vyjadreniami a má otázky ohľadom motivácie jeho vyhlásenia.Indonézia poskytne sedem miliónov dolárov (6,03 mil. eur) ako pomoc pre Palestínčanov vrátane dvoch miliónov dolárov (1,7 mil. eur) prostredníctvom Úradu OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), uviedlo indonézske ministerstvo zahraničných vecí po stretnutím s Málikím.