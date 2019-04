Indonézia: Vo voľbách kandiduje aj 32-ročný Michail Gorbačov

Indonézsky politik Mikhail Gorbachev Dom sa volá rovnako ako bývalý sovietsky líder Michal Gorbačov (na archívnej snímke). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jakarta 12. apríla (TASR) - O poslanecké kreslo v indonézskom parlamente sa v budúcotýždnových voľbách uchádza aj Michail Gorbačov. Nejde samozrejme o niekdajšieho — už takmer deväťďesiatročného — sovietskeho vodcu, ktorý dopomohol k skončeniu studenej vojny, ale o jeho 32-ročného indonézskeho menovca, informovala v piatok agentúra AFP.Indonézsky politik, celým menom Mikhail Gorbachev Dom, je jedným z vyše 245.000 kandidátov, ktorí sa 17. apríla budú uchádzať o priazeň Indonézanov v prezidentských a parlamentných voľbách.Tento bývalý environmentálny aktivista sa narodil v roku 1986, teda práve v čase, keď jeho menovec, laureát Nobelovej ceny za mier, pripravoval reformy, ktoré v konečnom dôsledku viedli k pádu Sovietskeho zväzu.Indonézan prišiel k svojmu menu viacmenej náhodou.povedal AFP. Novorodenec tak ostal asi týždeň nepomenovaný, kým jeho rodičov neupútalo v novinách práve meno vtedajšieho sovietskeho lídra, v súčasnosti už 88-ročného Michaila Gorbačova.dodal Indonézan, ktorý to s nezvyčajným menom v čase dospievanie nemal ľahké. Zvykol si vtedy používať prezývku Gorba, ktorú preferuje dodnes.Neskôr to bolo však práve jeho meno, ktoré mu pomohlo v rozhodnutí vstúpiť — po rokoch neúspechov na poli environmentálneho aktivizmu — do politiky.