Indonézsky súd zakázal militantnú sieť JAD napojenú na Islamský štát

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Jakarta 31. júla (TASR) - Indonézsky súd zakázal v utorok sieť militantov Džamáa Anšarut Daula (JAD), ktorá podporuje teroristickú skupinu Islamský štát (IS). Súd tak urobil po sérii krvavých útokov z posledných dvoch rokov, napísala agentúra AP.Predsedajúci sudca Aris Bawono Langgeng vyhlásil na okresnom súde v južnej časti metropoly Jakarta, že táto sieť takmer dvoch desiatok extrémistických skupín je. Dodal, že zakázaná je aj jej činnosť a činnosť organizácií pridružených k nej alebo k IS.Žalobu proti sieti Džamáa Anšarut Daula podala prokuratúra. Cieľom žaloby bolo posilniť právomoci polície, a tým aj jej akcie proti militantných členom siete a proti jej podporovateľom.Indonézsky súd v roku 2008 zakázal sieť Džamáa islámíja napojenú na medzinárodnú teroristickú organizáciu al-Káida, pretože bola zodpovedná za bombové útoky v turistickej oblasti na ostrove Bali v roku 2002. Túto skupinu Džamáa islámíja zlikvidovali neustále zásahy proti jej militantom, ktoré podnikala indonézska protiteroristická polícia s pomocou USA a Austrálie - ale v posledných rokoch sa vynorila nová hrozba, inšpirovaná útokmi IS v zahraničí.Prokuratúra uviedla v žalobe proti JAD, že stúpenci JAD podnikli po celej Indonézii útoky, ktoré pripravili o život civilistov aj policajtov a poškodili verejné zariadenia.V máji podnikli dve rodiny samovražedné bombové útoky v druhom najväčšom meste Indonézie, Surabayi. Zahynulo približne desať ľudí a tiež dve malé dievčatá, ktoré zapojili do jedného z útokov ich vlastní rodičia. Polícia informovala, že otec dievčat bol šéfom miestnej bunky JAD.Radikálneho duchovného Amana Abdurrahmana, ktorý JAD založil, odsúdili minulý mesiac na smrť za organizovanie útokov, vrátane samovražedného bombového atentátu z roku 2016 pred kaviarňou Starbucks v Jakarte.