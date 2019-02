Inekafe ukončí 20 Rokov Vitaj! Tour Špeciál koncertom v Bratislave

Líder kapely Vratko Rohoň, archívna snímka. Foto: TERAZ.sk Foto: TERAZ.sk

Bratislava 1. februára (TASR) – Kultová bratislavská kapela Inekafe oslavuje 20 rokov od vydania prvého albumu Vitaj. Rozhodla sa na 20 Rokov "Vitaj!" Tour Špeciál odohrať fanúšikom na koncertoch v Prahe, Brne a Bratislave tento album v pôvodnej zostave a s piesňami, ako boli vydané na albume. Záverečným bude pridaný koncert v sobotu 2. februára v bratislavskom Majestic Music Clube.Koncert začínajú v klasickej trojici Vratko Rohoň, Dodo Praženec a Vlado Bis. Po piatich pesničkách príde na pódium pôvodná zostava kapely a prvého albumu Vitaj, štvorica Marek Cibi Cibula, Mário Wayo Praženec, Vratko Rohoň a Dodo Praženec a odohrajú 14 piesní z albumu Vitaj presne v poradí, ako sú aj na albume. Fanúšikovia si precvičia hlasivky pri skladbách Vitaj, Závisť, Veľkou palicou, Posledná záchrana, Krutá pravda, Iné Kafe, 090x, Nová vlna, Pomôžte mi so mnou, Systém, Európsky raj, Dobrá rada, To nie! a Nerušte spojenie.zaspomínal si na polovicu 90. rokov líder kapely Vratko Rohoň.Začínali vo štvorici, dnes sú traja.“ dodal Vratko.Príchod kapely na koncerty či festivaly sa nedá prehliadnuť. Keď v začiatkoch cestovali na koncerty vo volge, dnes majú chevrolet s prívesom a veľkým logom. „dodal na záver Vratko.Skupina Inekafe je na scéne od roku 1995. Rok nato nahrala pod názvom Kachny prvé demonahrávky, o rok neskôr nahrala piesne pre demoalbum s názvom Situácia. Prvý oficiálny album Vitaj vydali 4. októbra 1998, vydali ho vo vlastnom vydavateľstve Shotgun Records, ktoré Vratko založil. Rok nato, 4. októbra 1999, vydali druhý album Čumil. Album bol úspešný a predaj prevýšil sumu 17.000 kusov. V roku 2000 vychádza album Je tu niekto?, ktorý im vyniesol platinovú platňu za 15.000 predaných albumov, v septembri 2001 vychádza štvrtý štúdiový album Príbeh, opäť zaň dostali platinovú platňu za 20.000 predaných kusov, v septembri 2003 vychádza piaty album Bez udania dôvodu. V novembri 2011 vyšiel album Právo na šťastie a v novembri 2014 album Nevhodný typ. V novembri 2017 vydali výberovku 22 svetelných rokov (Best Of).