INESS upozorňuje na alarmujúcu dojčenskú úmrtnosť v rómskych komunitách, štúdia priniesla aj odporúčania

Tri strategické odporúčania

Treba identifikovať kritické lokality

7.10.2024 (SITA.sk) - INESS upozorňuje na alarmujúcu dojčenskú úmrtnosť rómskych komunitách na Slovensku. Dojčenská úmrtnosť v rómskych komunitách na Slovensku niekoľkonásobne presahuje úmrtnosť dojčiat vo zvyšku populácie, uvádza to nová štúdia vypracovaná Inštitútom pre ekonomické a sociálne štúdie (INESS). Štúdia „Dojčenská úmrtnosť v rómskych komunitách na Slovensku“ sa snaží podporiť spoločenskú a odbornú diskusiu na túto tému a ponúka viaceré riešenia.Výsledky ukázali, že k vysokému počtu úmrtí prispievajú faktory ako vzdialenosť osídlenia od gynekologickej ambulancie a počet prípadov infekčných a parazitických chorôb. Naopak, vyšší podiel obydlí kúriacich plynom a tuhými palivami mal negatívny vplyv na dojčenskú úmrtnosť.INESS organizovalo aj okrúhly stôl pre odborníkov z verejného, mimovládneho a lekárskeho sektora na zdieľanie expertízy. Na základe analýzy a diskusie štúdia priniesla tri strategické odporúčania, a to geografickú identifikáciu kritických lokalít, pravidelný a systematický zber dát, a podporu existujúcich projektov.„Pre adresnejšie riešenie problému je potrebné identifikovať kritické lokality a najčastejšie príčiny dojčenskej úmrtnosti," uviedla štúdia. Zároveň je podľa odborníkov potrebné, aby systematický zber dát o zdraví v rómskych komunitách prebiehal pravidelne a bol prístupný verejnosti.Podpora úspešných projektov a iniciatív zameraných na zlepšenie zdravotného stavu rómskych komunít je podľa štúdie tiež kľúčová. Slovenská legislatíva by mala obsahovať opatrenia na zabezpečenie dostupnosti špecifických služieb, ako sú napríklad terénni pracovníci, ktorí by výrazne prispeli k riešeniu tohto problému.