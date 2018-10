Infantino chce 48 tímov na MS už o štyri roky

Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kuala Lumpur 31. októbra (TASR) - Svetový šampionát vo futbale by sa mohol hrať za účasti 48 krajín už v Katare v roku 2022. V stredu to na výročnom kongrese prezradil prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino.FIFA odsúhlasila rozšírenie MS z 32 na 48 tímov vlani v zime. Po prvý raz sa tak malo hrať v roku 2026 v USA, Kanade a Mexiku.uviedol Infantino a dodal:Definitívny verdikt by mal padnúť budúci rok.