Infantino chce zmeniť formát MS klubov. Takto si to predstavuje

Gianni Infantino, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zürich 24. októbra (TASR) - Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino chce zmeniť formát majstrovstiev sveta klubov. Podľa jeho návrhu by sa malo podujatie uskutočniť každé štyri roky s 24 účastníkmi.Rada FIFA bude o možnom novom formáte diskutovať v piatok na stretnutí v Rwande. MS klubov by sa mali hrať navrhovaným spôsobom od roku 2021 do 2033 v letných mesiacoch. Infantino je však ochotný o konečnom formáte podujatia rokovať, uviedla agentúra AP.Aktuálne sa MS klubov hrajú v decembri za účasti šiestich víťazov kontinentálnych súťaží, ktorých dopĺňa majster organizátorskej krajiny.