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22. septembra 2026
Infantino navrhuje konzultácie s futbalovými federáciami o reforme FIFA
Prezident FIFA chce posilniť transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovaní organizácie. Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino navrhol "konzultácie" s členskými ...
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22.9.2026 (SITA.sk) - Prezident FIFA chce posilniť transparentnosť a zodpovednosť v rozhodovaní organizácie.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino navrhol "konzultácie" s členskými federáciami s cieľom reformovať rozhodovacie procesy najvyššieho futbalového orgánu. Tento návrh adresoval 211 členským asociáciám vo svojom liste, ktorý získala agentúra AFP.
"Navrhnem, aby Rada vytvorila priamu, štruktúrovanú a časovo obmedzenú konzultáciu s konfederáciami, členskými asociáciami a relevantnými zainteresovanými stranami o tom, ako možno ďalej posilniť rozhodovací proces FIFA," napísal Infantino.
Šesťdesiatročný Švajčiar sa dostal pod paľbu kritiky po tom, čo musel zastaviť plán na vstup súkromných investorov do organizácie svetových šampionátov mužov a žien.
V liste ďalej pokračoval: "Konzultácie budú vyzývať na konkrétne návrhy týkajúce sa skoršej inštitucionálnej účasti, vzájomných rolí prezidenta, predsedníctva, rady a kongresu a praktických spôsobov, ako posilniť transparentnosť, účasť a zodpovednosť pri významných strategických iniciatívach." Požiadal tiež, aby sa úvodné návrhy prerokovali na zasadnutí Rady plánovanom na 15. októbra.
Infantino na poste prezidenta FIFA nahradil Seppa Blattera v roku 2016. Od júla 2026, keď oznámil návrh na vytvorenie komerčnej dcérskej spoločnosti pre najväčšie podujatia ako MS a MS klubov, čelí výraznému tlaku. Spomenutá iniciatíva umožňovala súkromným investorom získať podiely v spoločnosti vytvorenej v rámci FIFA Forward Enterprise (FFE). Po prudkej kritike boli plány rýchlo stiahnuté.
Európska futbalová únia (UEFA) hrozila bojkotom súťaží FIFA, neskôr túto hrozbu pozastavila, avšak vyzýva Infantina na rezignáciu a pripravuje možné právne kroky pre údajné "kriminálne zneužitie právomocí". Infantino v liste tiež uviedol, že "demokratické procesy FIFA, nezávislosť a športová autorita nikdy neboli na predaj" a zároveň zdôraznil, že plán nezahŕňal stratu kontroly FIFA nad športovými rozhodnutiami.
Zároveň vyjadril ľútosť, že návrh sa dostal na verejnosť ešte pred dokončením plánovaného inštitucionálneho procesu a pred jeho prezentáciou Rade a členským asociáciám. "Uvedomujem si, že bez úplného kontextu to vyvolalo obavy a dojem, že rozhodnutia už boli prijaté. Neboli. Významné myšlienky musia byť rozvíjané, testované a komunikované prostredníctvom jasných a dôveryhodných inštitúcií. Túto zodpovednosť beriem vážne," poznamenal Infafntino.
V júni vydali UEFA, CONCACAF a AFC spoločný ostro kritický list voči Infantinovi. "Vedenie vo futbale nie je vlastníctvom. Nie je o tom držať alebo požadovať moc," napísali. Infantino však má aj podporu – Saudská Arábia, ktorá hostí MS v roku 2034, mu vyjadrila podporu, rovnako aj Africká futbalová konfederácia (CAF) a CONMEBOL z Južnej Ameriky.
FIFA potvrdila začiatkom septembra, že Infantino sa bude uchádzať o znovuzvolenie vo voľbách v marci 2027. Zatiaľ je jediný kandidát, hoci prezident CONCACAF Victor Montagliani je vnímaný ako jeho potenciálny konkurent. Termín uzávierky pre podanie kandidatúr je 18. november.
Zdroj: SITA.sk - Infantino navrhuje konzultácie s futbalovými federáciami o reforme FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) Gianni Infantino navrhol "konzultácie" s členskými federáciami s cieľom reformovať rozhodovacie procesy najvyššieho futbalového orgánu. Tento návrh adresoval 211 členským asociáciám vo svojom liste, ktorý získala agentúra AFP.
"Navrhnem, aby Rada vytvorila priamu, štruktúrovanú a časovo obmedzenú konzultáciu s konfederáciami, členskými asociáciami a relevantnými zainteresovanými stranami o tom, ako možno ďalej posilniť rozhodovací proces FIFA," napísal Infantino.
Šesťdesiatročný Švajčiar sa dostal pod paľbu kritiky po tom, čo musel zastaviť plán na vstup súkromných investorov do organizácie svetových šampionátov mužov a žien.
V liste ďalej pokračoval: "Konzultácie budú vyzývať na konkrétne návrhy týkajúce sa skoršej inštitucionálnej účasti, vzájomných rolí prezidenta, predsedníctva, rady a kongresu a praktických spôsobov, ako posilniť transparentnosť, účasť a zodpovednosť pri významných strategických iniciatívach." Požiadal tiež, aby sa úvodné návrhy prerokovali na zasadnutí Rady plánovanom na 15. októbra.
Infantino na poste prezidenta FIFA nahradil Seppa Blattera v roku 2016. Od júla 2026, keď oznámil návrh na vytvorenie komerčnej dcérskej spoločnosti pre najväčšie podujatia ako MS a MS klubov, čelí výraznému tlaku. Spomenutá iniciatíva umožňovala súkromným investorom získať podiely v spoločnosti vytvorenej v rámci FIFA Forward Enterprise (FFE). Po prudkej kritike boli plány rýchlo stiahnuté.
Európska futbalová únia (UEFA) hrozila bojkotom súťaží FIFA, neskôr túto hrozbu pozastavila, avšak vyzýva Infantina na rezignáciu a pripravuje možné právne kroky pre údajné "kriminálne zneužitie právomocí". Infantino v liste tiež uviedol, že "demokratické procesy FIFA, nezávislosť a športová autorita nikdy neboli na predaj" a zároveň zdôraznil, že plán nezahŕňal stratu kontroly FIFA nad športovými rozhodnutiami.
Zároveň vyjadril ľútosť, že návrh sa dostal na verejnosť ešte pred dokončením plánovaného inštitucionálneho procesu a pred jeho prezentáciou Rade a členským asociáciám. "Uvedomujem si, že bez úplného kontextu to vyvolalo obavy a dojem, že rozhodnutia už boli prijaté. Neboli. Významné myšlienky musia byť rozvíjané, testované a komunikované prostredníctvom jasných a dôveryhodných inštitúcií. Túto zodpovednosť beriem vážne," poznamenal Infafntino.
V júni vydali UEFA, CONCACAF a AFC spoločný ostro kritický list voči Infantinovi. "Vedenie vo futbale nie je vlastníctvom. Nie je o tom držať alebo požadovať moc," napísali. Infantino však má aj podporu – Saudská Arábia, ktorá hostí MS v roku 2034, mu vyjadrila podporu, rovnako aj Africká futbalová konfederácia (CAF) a CONMEBOL z Južnej Ameriky.
FIFA potvrdila začiatkom septembra, že Infantino sa bude uchádzať o znovuzvolenie vo voľbách v marci 2027. Zatiaľ je jediný kandidát, hoci prezident CONCACAF Victor Montagliani je vnímaný ako jeho potenciálny konkurent. Termín uzávierky pre podanie kandidatúr je 18. november.
Zdroj: SITA.sk - Infantino navrhuje konzultácie s futbalovými federáciami o reforme FIFA © SITA Všetky práva vyhradené.
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