Na archívnej snímke budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Inflácia v eurozóne bude pokračovať v raste a zostane na úrovni 1,7 % do roku 2020, aj napriek slabšej tzv. základnej inflácii a hospodárskemu rastu. Vyplýva z prieskumu Európskej centrálnej banky (ECB), ktorý uverejnila v piatok.ECB vo štvrtok (25.10.) potvrdila, že svoj program stimulov vo výške 2,6 bilióna eur ukončí 31. decembra 2018. Úrokové sadzby by mala zvýšiť po budúcom lete, keďže inflácia stúpa aj napriek neistote.Najnovší prieskum medzi prognostikmi v piatok podporil túto líniu banky, pričom ich prognózy inflácie za celý tento aj ďalšie dva roky sa nezmenili a zostali na úrovni 1,7 % a v dlhodobom časovom horizonte na úrovni 1,9 %.Prognostici však znížili odhady jadrovej inflácie, do ktorej nie sú zahrnuté nestále ceny energií a potravín, a tiež hospodárskeho rastu eurozóny v tomto a ďalšom roku.uviedla ECB.Cieľom centrálnej banky eurozóny je udržať v strednodobom horizonte celkovú mieru inflácie tesne pod hranicou 2 %.ECB v správe o svojom prieskume tiež poznamenala, že tempo rastu jadrových cien sa ďalej zvyšuje aj keď pomalšie. Očakáva, že dosiahne 1,2 % v tomto roku a 1,5 % v budúcom.