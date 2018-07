Inflácia v Maďarsku prekonala 3 %, prvýkrát za zhruba 5,5 roka

Ilustračný snímok. Foto: gazprom.com Foto: gazprom.com

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Budapešť 10. júla (TASR) - Spotrebiteľské ceny v Maďarsku vzrástli v júni štvrtý mesiac po sebe, pričom prvýkrát od začiatku roka 2013 prekročili hranicu 3 %. To je inflačný cieľ stanovený maďarskou centrálnou bankou. Ukázali to v utorok zverejnené údaje maďarského štatistického úradu.Index spotrebiteľských cien vzrástol v júni medziročne o 3,1 % po 2,8-% raste v máji. Výrazne sa pod zrýchlenie rastu spotrebiteľských cien podpísali ceny pohonných látok a tabakových výrobkov, uviedol štatistický úrad. Rástli však aj ceny potravín, v ich prípade rast dosiahol 3,4 %.Inflácia tak prekonala inflačný cieľ Maďarskej národnej banky na úrovni 3 %, a to prvýkrát od januára 2013. V danom mesiaci dosiahla medziročná miera inflácie 3,7 %.Medzimesačne sa spotrebiteľské ceny v Maďarsku zvýšili v júni o 0,3 %. Spomalili tak tempo rastu, keď v máji oproti aprílu vzrástli o 0,6 %. Rast zároveň mierne zaostal za odhadmi ekonómov, ktorí počítali so spomalením rastu cien na 0,4 %.