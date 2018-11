Inflácia v Turecku opäť zrýchlila rast, v októbri prekonala 25 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Istanbul 5. novembra (TASR) - Inflácia v Turecku zaznamenala minulý mesiac ďalšie zrýchlenie, siedmy mesiac po sebe, pričom rast spotrebiteľských cien už prekonal 25 %. Výsledok spôsobený menovou krízou v krajine je tak ešte horší, než predpokladali analytici. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje tureckého štatistického úradu.Spotrebiteľské ceny sa v októbri zvýšili medziročne o 25,24 %, zatiaľ čo v septembri vzrástli o 24,52 %. Ekonómovia počítali so zrýchlením rastu na 24,7 %.Medzimesačne sa miera inflácie spomalila, opäť ale výsledok zaostal za očakávaniami analytikov. Po 6,3-percentnom raste v septembri sa spotrebiteľské ceny v októbri medzimesačne zvýšili o 2,67 %, analytici ale očakávali spomalenie ich rastu na 2,5 %.Najvýraznejšie sa pod ďalšie zrýchlenie inflácie podpísali ceny produktov na vybavenie domácností a potravín. V prvom prípade sa ceny zvýšili medziročne o 37,92 % a v prípade potravín o 29,26 %.Centrálna banka už minulý týždeň upravila prognózu rastu cien potravín ku koncu roka výrazne smerom nahor. Zatiaľ čo pôvodne očakávala ich rast v závere roka na úrovni 13 %, minulý týždeň odhad upravila na 29,5 %. Celkovú mieru inflácie, ktorá sa od júna pohybuje na 15-ročnom maxime, stanovila na záver roka na 23,5 %.Kurz tureckej líry klesol od začiatku roka oproti doláru o vyše 40 %. Čiastočne sa pod to podpísal diplomatický konflikt s USA a čiastočne obavy investorov o nezávislosť centrálnej banky.