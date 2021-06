Informácie SIS mali zostať tajné, Mikulec považuje ich sprístupnenie poslancom parlamentu za chybu

Opozícia prerozprávala vlastné príbehy

Informáciami zo SIS sa zaoberá inšpekcia

2.6.2021 - Sprístupnenie informácií Slovenskej informačnej služby (SIS) o údajných manipuláciách vyšetrovania medializovaných káuz poslancom parlamentu považuje minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) za chybu.Uviedol to po stredajšom rokovaní vlády s tým, že osoby oprávnené oboznamovať sa s utajenými skutočnosťami by nemali porušovať zákon.Reagoval tak na skutočnosť, že informácie zo správy pre poslancov sa objavili na verejnosti. Zároveň však povedal, že nevie, či správa z parlamentu bola tá istá, ktorú videl na stretnutí v SIS.Pokiaľ ide o opozičných poslancov, ktorí sa k informáciám SIS verejne vyjadrovali, podľa ministra hlavne "prerozprávali svoje príbehy a svoje verzie". „Každý si musí byť vedomý svojho konania a pokiaľ poruší zákon o ochrane utajovaných skutočností, tak verím, že si bude niesť aj zodpovednosť," povedal Mikulec.Minister zároveň potvrdil, že informáciami od SIS sa zaoberá policajná inšpekcia. „Ja neviem v akom štádiu je to preverovanie, ani mi to neprináleží. Koná sa v tom, ale neviem, či už bolo nejaké trestné stíhanie zahájené," dodal minister.Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) v súvislosti so zverejnením údajných informácií zo správy SIS zverejnil výzvu, v ktorej varuje pred distribúciou a medializáciou daného materiálu. Šírenie dokumentu úrad zaznamenal „cez rôzne mobilné, aj desktopové aplikácie“.