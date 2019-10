Informácie z USA aj Číny znížili ceny ropy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 21. októbra (TASR) - Ceny ropy klesli o viac než 1 %, pričom cena Brentu skĺzla hlboko pod 59 USD za barel (159 litrov). Trhy do veľkej miery ovplyvnili informácie z USA aj Číny, ktoré vyvolali pochybnosti, či predbežná dohoda medzi krajinami bude podpísaná v najbližších týždňoch. Predlžovanie napätia v obchode by mohlo ešte viac spomaliť rast svetovej ekonomiky, čo by sa odrazilo na dopyte po rope.Americký minister obchodu Wilbur Ross v súvislosti s očakávaným podpisom dohody v polovici novembra v Čile povedal, že. Podľa neho je omnoho dôležitejšie, aby dohoda s Čínou bola kvalitná než to, kedy ju podpíšu.Navyše, vzťahy medzi krajinami môžu zhoršiť aj plány Číny uvaliť na USA odvetné sankcie v hodnote 2,4 miliardy USD (2,15 miliardy eur) za nerešpektovanie verdiktu Svetovej obchodnej organizácie (WTO) v colnej kauze ešte z éry prezidenta Baracka Obamu.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v decembri klesla do 18.40 h SELČ o 78 centov (1,31 %) na 58,64 USD za barel. Cena americkej ľahkej ropy WTI s novembrovým kontraktom zaznamenala 53,09 USD/barel, čo oproti prechádzajúcej uzávierke predstavuje pokles o 69 centov (1,28 %)