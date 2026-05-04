Pondelok 4.5.2026
Meniny má Florián
04. mája 2026
Informačné kancelárie pomohli už tisíckam obetí trestných činov, ďalšia pribudla v Dunajskej Strede
4.5.2026 (SITA.sk) - Základnou úlohou informačných kancelárií je poskytnúť bezpečný priestor, obeť vypočuť a odborne ju usmerniť.
Novú informačnú kanceláriu pre obete trestných činov otvorilo v pondelok v Dunajskej Strede ministerstvo vnútra. Cieľom informačných kancelárií pre obete trestných činov, ktoré sú systémovou súčasťou ministerstva vnútra, je zlepšiť ochranu, podporu a dostupnosť pomoci pre obete.
„Naším cieľom je, aby bola pomoc čo najdostupnejšia. Preto priebežne vyhodnocujeme potreby regiónov a rozširujeme služby aj do okresných miest. Reagujeme tak na dopyt a snahu byť bližšie k ľuďom, ktorí by inak museli za pomocou cestovať do krajských miest vzdialených aj desiatky kilometrov. Dunajská Streda je po Poprade, Michalovciach, Ružomberku, Prievidzi, Leviciach a Malackách predposlednou lokalitou v sérii plánovaných otvorení. Nasledovať bude ešte Rimavská Sobota,“ povedala I. štátna tajomníčka ministerstva vnútra Lucia Kurilovská pri otvorení pracoviska v Dunajskej Strede.
Základnou úlohou informačných kancelárií je poskytnúť bezpečný priestor, obeť vypočuť a odborne ju usmerniť. Pomáhajú stabilizovať situáciu, vysvetľujú práva a orientujú klienta v trestnom konaní aj v možnostiach pomoci. V prípade potreby ho prepájajú na odborné služby – právne, psychologické či sociálne.
„Informačné kancelárie zároveň realizujú aj preventívne a osvetové aktivity. Zameriavajú sa najmä na osoby prvého kontaktu, ako sú učitelia či pracovníci komunitných centier. Cieľom je lepšie identifikovať obete a nasmerovať ich k pomoci, najmä medzi seniormi, mládežou alebo deťmi v starostlivosti inštitúcií,“ doplnil riaditeľ Úradu prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.
Informačné kancelárie na Slovensku od roku 2019 poskytli pomoc takmer 6000 klientom. Najčastejšie riešené boli prípady podvodu, domáceho násilia, vydierania a nebezpečného vyhrážania. Zo štatistík vyplýva, že približne 51 % klientov pred návštevou kancelárie neoznámilo prípad polícii.
Zdroj: SITA.sk - Informačné kancelárie pomohli už tisíckam obetí trestných činov, ďalšia pribudla v Dunajskej Strede © SITA Všetky práva vyhradené.
Cieľ zbierky Oksana50 bol prekročený trojnásobne, mení sa na OksanaFOREVER a potrvá bez obmedzenia
Top foto dňa (4. máj 2026): Filmový pes, Sysľovské polia, repka olejná a cisterna s ropou v Iraku
