Informovanosť žien pred vykonaním interrupcie by sa mohla zvýšiť

Bratislava 28. októbra (TASR) - Zabezpečiť informovanosť žien o vývoji ich tehotenstva pred vykonaním interrupcie, ako aj zakázať ponúkanie interrupcie prostredníctvom reklám by mohla nová legislatíva, ktorú v pondelok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.Zmeny prináša novela zákona o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorú predložili poslankyne Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová (všetky SNS).Podľa novely by sa mal obrazový záznam zo sonografického vyšetrenia povinne zakotviť medzi informácie poskytované pri umelom prerušení tehotenstva. Ženám by tak malo byť umožnené vidieť obraz embrya alebo plodu, ako aj počuť tlkot jeho srdca. "" píše sa v návrhu novely.Návrhom by sa tiež zakázali reklamy umelého prerušenia tehotenstva, za porušenie zákazu by hrozila pokuta vo výške 66.400 eur.Poslankyne chcú vylúčiť z dovolenej reklamy umelé prerušenie tehotenstva pri zdravotníckych pracovníkoch a poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.skonštatovali poslankyne v návrhu.Zmeny by v prípade schválenia novely mali byť účinné od 1. marca 2020.